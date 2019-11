Seis datos que seguramente NO conocías sobre “La Mataviejitas”

Seis datos que seguramente NO conocías de “La Mataviejitas”

La Mataviejitas, cuyo nombre verdadero es Juana Barraza Samperio, es una mujer quien fue condenada por el asesinato de 17 mujeres de la tercera edad; en 2006 su caso causó mucha polémica luego que se diera a conocer su todo lo que había realizado y fuera detenida por las autoridades.

Si ya conoces la historia de esta mujer, a continuación te presentamos unos datos que seguramente no conocías de ella y que no te puedes perder, y sí aún no sabes quien es “La Mataviejitas” te invitamos a leer esta otra nota que hicimos sobre ella.

La Mataviejitas; por esta razón mató a 17 ancianas

Seis datos que seguramente NO conocías de “La Mataviejitas”

1. Una todologa: a lo largo de su vida la mujer logró desempeñarse en diversos oficios, y profesiones, si bien todos la conocimos por ser enfermera, La Mataviejitas también se dedicó a la lucha libre, donde fue conocida como la Dama del Silencio, sin embargo también vendía palomitas en la arena donde se presentaba.

2. la razón por cual cometió los asesinatos: La Mataviejitas declaró que simplemente odiaba a las mujeres de la tercera edad pues le recordaban a su madre, quien la maltrataba y prostituía, y hasta la fecha La Mataviejitas, no ha mostrado remordimiento por sus crímenes.

Seis datos que seguramente NO conocías de “La Mataviejitas”

3. Tinen la sentencia más larga de México: Su sentencia ha sido la más larga que se ha dado en el país, en 2008, Juana Barraza, conocida como La Mataviejita, fue condenada a 759 años y 17 días de prisión.

4. Se casó en prisión: A pesar de estar en la cárcel, el 26 de junio del 2015, la mujer se casó con un reo de “alta peligrosidad” llamado Miguel Angel”.

5. Su divorcio: en 20016, a penas a un año de su boda, la mujer exigió el divorcio; su boda se había basado únicamente en intercambio de cartas y 40 minutos solos con su pareja. La mujer pidió la separación pues aseguró que “el amor se le acabó, que los hombres son muy desgraciados”

Seis datos que seguramente NO conocías de “La Mataviejitas”

Te puede interesar: La Hiena de Querétaro ¿quién es? y ¿por qué mató a sus tres hijos?

6. Detención: Tras pasar varios años prófuga luego de cometer los asesinatos, la mujer cayó por un error que cometió, en 2006 apuñaló a Ana Maria de 80 años de edad, pero no se percató que aquel dia la mujer tenía un inquilino, quien la sorprendió en el crimen y dio aviso a las autoridades, quienes minutos después detuvieron a la mujer.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos