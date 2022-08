Sedena admite que escaparon los líderes del CJNG

Cómo había informado La Verdad Noticias, no se capturaron a los líderes criminales, en los hechos violentos registrados en Jalisco y otros cuatro estados, ahora Sedena confirmó que sí escaparon los líderes del CJNG que se reunieron aquel martes en el municipio de Ixtlahuacán del Río, pero que sí lograron la captura de 207 presuntos criminales.

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González, dio a conocer más a fondo los hechos ocurridos, donde dijo que los bloqueos con vehículos quemados fue una respuesta de operadores del CJNG.

"Estos bloqueos que se empezaron a dar nos dio la pauta para identificar qué es lo que estaba sucediendo o quiénes eran los que estaban reunidos o estaban organizando esta reunión”, señaló el Titular de Sedena, agregando:

“Sí tuvimos el conocimiento de que esa reunión era entre dos líderes de ese grupo delictivo que iban a realizar alguna actividad, y llegamos en el momento en que estaba en proceso esa reunión", declaró el funcionario,

Escaparon los líderes del CJNG

Fue Sedena quien admitió que pese al operativo, escaparon los líderes del CJNG.

"No fueron detenidos, no estaban los líderes, esos dos líderes que se reunieron. La conclusión es que pensaron, dentro de esa estructura delictiva, que dentro de los detenidos estaban estos delincuentes, no fue así, se realizaron una serie de operaciones para tratar de localizarlos en el área y no fue posible su captura", admitió Luis Cresencio Sandoval González.

Violencia en Chihuahua

Luego que la Sedena admitió que escaparon los líderes del CJNG, Sandoval González indicó que los hechos del pasado jueves en Chihuahua se debieron a que los miembros del Cártel de Sinaloa y Cártel de Juárez buscaron distraer a las autoridades.

Lo anterior porque se había registrado una riña en el Centro de Reinserción Social (Cereso) 3 de la capital del estado.

"Se generó una reacción de criminales en la ciudad, queman vehículos y negocios, se buscaba un distractor para que las autoridades no estuvieran en el penal y se centraran en lo que ocurría en la ciudad", dijo el titular de la Sedena.

El resultado fueron 10 personas fallecidas, dos de ellas reclusos y ocho civiles; 14 lesionados, tres inmuebles dañados y dos vehículos incinerados.

SSPC no ha explicaciones

La SSPC asegura tener identificado las causas de los hechos violentos, pero no se dio explicación en cuanto a porque escaparon los líderes del CJNG.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dijo que se tienen plenamente identificadas las causas de los hechos violentos en Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco y Michoacán.

Sin embargo, la Titular de la SSPC no las explicó, pero pidió a la población a estar tranquila, al tiempo que subrayó que “decir que en el país hay gobernabilidad y estabilidad, reiteramos el llamado a la población a estar tranquila”, acotó.

Pese a que escaparon los líderes del CJNG, Rosa Icela dijo que desde que se tuvo conocimiento de estos criminales se ha mantenido comunicación permanente con los gobernadores y fiscales de las entidades referidas.

