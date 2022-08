Secuestran a su hija y nieta, le piden vender sus órganos para pagar rescate

23 días antes su hija y nieta habían salido de Tegucigalpa, Honduras, para reunirse con su padre y esposo en Estados Unidos, pero Sandra López recibió una llamada que le informaba que secuestran a su hija y nieta, tenía que pagar el rescate para verlas con vida.

Sandra contó que su hija fue hasta México con el objetivo de llegar a EEUU, pero la mañana del 23 de noviembre de 2021 su hija y nieta de 6 años se sumaron a los miles de desaparecidos en las rutas migratorias en México.

“Cuando me llamaron estaba aterrorizada, no podía dormir, comer o hacer nada. Estaba desconsolada”, narró Sandra.

Secuestran a su hija y nieta

Secuestradores exigieron 10 mil dólares a una mujer discapacitada, tras secuestrarle a sus familiares.

Cuando secuestran a su hija y nieta, cuenta que ellas tenían el plan de reunirse con su padre en EEUU, pero se sintió impotente al enterarse que sus familiares estaban secuestrados.

Luego los secuestradores comenzaron a acosarla durante varias veces al día por medio de WhatsApp, donde le pedían unos 10 mil dólares para el rescate.

“Le dijo que era madre soltera, que vivía en una casa que no era mía, que era discapacitada y que usaba sillas de ruedas. ¿De dónde iba a sacar el dinero?”, le dijo Sandra a los secuestradores.

Vende tus órganos para pagar el rescate

Una mujer en silla de ruedas que vivió el secuestro de su hija y nieta revela que le exigieron vender sus órganos.

Cuando secuestran a su hija y nieta, Sandra quien tiene discapacidad le dijo a los delincuentes que no tenía dinero, pero ellos le respondieron.

“Si no puedes pagar, haz algo. Vende tus órganos para pagar por tu familia. Si no lo haces, no existirán en este mundo”.

En medio del calvario Sandra contactó a Eva Ramírez, fundadora del Comité de familiares de migrantes desaparecidos Amor y Fe, y le aconsejaron que exigiera a los secuestradores una prueba de vida, después juntaron el dinero del rescate y que dejaran a Rosa y su nieta en la frontera entre EEUU y México.

Tras enviar el dinero, Sandra relató que los llamaba todo el tiempo pidiéndoles que liberaran a su hija y nieta, “les rogué que las entregaran a migración. Yo lloraba. Sabía que no estaban bien, no les daban comida y las hacían dormir en el piso a temperaturas bajo cero”.

Pero el 8 de diciembre, luego que secuestran a su hija y nieta, fueron liberadas y el día 15 fueron deportadas a Honduras.

