Se suicida tras confesar ser infiel por accidente

Una jovencita inglesa envió por error un mensaje a su pareja en el que confesaba haber tenido relaciones sexuales con alguien más; ella no toleró su error y se quitó la vida.

La chica de 17 años le envió a Jack, su novio, el texto por Snapchat; pero el destinatario pensado era una amiga de la joven. El mensaje describía una noche de pasión con otro hombre.

Cuando la joven se dio cuenta de su error, le aclaró a Jack que el mensaje no era para él; sin embargo, era irremediable, ahora su amado lo sabía todo.

"Ella me dijo que quería hablar conmigo y explicarme, pero yo le dije que no tenía ganas de hablar, pero que me mandara un mensaje con lo que quería decirme",declaró el chico.