Se rompe el corazón de la madre de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán; ya no podrá ver á su hijo

La madre de ‘El Chapo’ enfrenta una gran tristeza, pues su hijo fue condenado a cadena perpetua y ella ya no podrá verlo, la madre de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, ni siquiera pudo estar presente en la audiencia donde El Chapo fue condenado a cadena perpetua, pues a pesar que solicitó una visa humanitaria, está no le fue otorgada.

Solicitó visa humanitaria

Recordemos que en días pasados se anunció que consuelo Loera, le envió una carta a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, para solicitarle dos cosas, una visa humanitaria para ver a su hijo Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y pedirle que se haga justicia.

Fue mediante una entrevista para Radio Fórmula que, José Luis Rodríguez Meza, abogado de El Chapo, indicó que la madre del narcotraficante le solicitó a Donald Trump, presidente de Estados Unidos facilitar los trámites para que le otorgan una visa humanitaria, sin embargo esta no fue otorgada.

Según la resolución, obtenida por Univision, la visa de no inmigrante no le fue otorgada a doña Consuelo Loera porque “no pudo probar que las actividades que intentaba realizar en Estados Unidos serían consistentes con la clasificación de la visa no inmigrante que solicitó”

Por esta raxon le negaron la visa a la madre de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán

Cabe indicar que el gobierno de Estados Unidos prohíbe que se realicen visas a personas relacionadas con el tráfico de sustancias ilícitas, así mismo está prohibida a los familiares inmediatos de estos.

Por lo cual bajo esta norma, la visa no le fue otorgada a Consuelo Loera, quien aunque lo intentó nada pudo hacer para ver a su hijo Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, a quien asegura antes de ser declarado culpable no había visto desde hace cinco años.

Cabe indicar que en la audiencia donde se le otorgó cadena perpetua a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán estuvieron presentes su esposa Emma Coronel, su hija Rosa Isela y Diana, una de sus sobrinas.

