Se reúne equipo interdisciplinario de la fiscalía para tratar temas de transparencia

La Fiscalía General del Estado informa que, con el fin de unificar criterios y establecer guías para dar respuestas a las solicitudes de acceso a la información, que se puedan presentar a través de la Plataforma INFOMEX en temas de Desaparición de Personas y Personas No Localizadas, la Unidad de Transparencia a cargo de la Licenciada Mónica Guadalupe Cervantes Domínguez, convocó a reunión a distintas áreas de investigación así como de estadísticas que integran la Fiscalía General del Estado, misma que se celebró el día de ayer a las once horas en la Sala de Procuradores ubicada dentro de las Instalaciones de la misma Fiscalía.

En esta reunión se contó con la participación de la Lic. Gelsy Irina Xicum Ix, Directora de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Zona Sur; Lic. Yaneli del Carmen Briceño Banda, Coordinadora de Investigación en Zona Sur; Lic. Martha Elena Monzón Regil, Fiscal del Ministerio Público Titular de la Unidad de Búsqueda de Personas No Localizadas en Zona Sur; Lic. Leysi Jiménez Córdova, Encargada de la Coordinación del Sistema Tradicional en Zona Sur; Lic. Aldo Orlando Chim Guerrero, Coordinador de Investigación y Acusación en Cozumel y personal del municipio de Felipe Carrillo Puerto.

Después de diversas intervenciones por parte de los asistentes, se lograron diversos acuerdos como lo es: verificar y analizar a detalle la información que es requerida por el solicitante, para dar la respuesta adecuada y oportuna; el saber diferenciar y aclarar los términos utilizados en el ejercicio de las funciones del personal de la Fiscalía con los utilizados por el solicitante; y el acuerdo más importante elaborado fue una base de datos con los rubros más solicitados que llegan a preguntar a través de la Plataforma INFOMEX, y dar respuesta en los términos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Quintana Roo.

Lo anterior con la finalidad de garantizar el principio de máxima publicidad, dando debido cumplimiento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, en el sentido de dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información formuladas por el interesado, respetando con ello su derecho humano de acceso a la información pública y en los plazos establecidos en la propia Ley.



La Fiscalía General del Estado como sujeto obligado, cumple cabalmente con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.