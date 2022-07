Se reporta ataque armado con granadas en Zacatecas, suspenden actividades

Esta mañana se registró un salvaje ataque armado en Jerez, Zacateca, en donde criminales incendiaron un domicilio en pleno centro histórico de dicha ciudad, cuando detonaron lo que presuntamente se identificó como una granada, posteriormente al siniestro abrieron fuego en varias colonias de la entidad.

De manera extraoficial, las autoridades explicaron que se trata de una disputa entre el Cárteles de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes desde las 7:00 de la mañana sembraron el terror en Jerez, provocando que los negocios cierren sus puertas, se suspendan las clases, las labores en general y las corridas de camiones urbanos, por miedo a la actividad delictiva.

"Hubo un incendio en un domicilio particular, afortunadamente no tenemos reporte de daños físicos únicamente del inmueble así como de unos vehículos que sufrieron daños por arma de fuego, por otro lado, a la par de los operativos que se están llevando a cabo, la Fiscalía solicitó órdenes de cateo para tratar de llevar a cabo unos reconocimientos en algunos inmuebles, de momento no los tenemos, ubicados, sin embargo ya está la petición para que se lleve a cabo el operativo y el cateo de algunos inmuebles" explicaron las autoridades,

Las balaceras fueron denunciadas al 911, por ciudadanos anónimos de la Colonia Niños Héroes, Frente Popular, Galeana y El Cortijo, en el polígono de El Molino, al noreste de Jerez, así como en la carretera 23 que va a Fresnillo y en la 54 a Zacatecas, en donde se señaló el avistamiento de camionetas con sujetos armados rondando la zona.

Violencia en Zacatecas

Zacatecas es zona de guerra entre carteles

Desde el pasado mes de febrero, los pobladores han tenido que recurrir a las autoridades para poder ingresar a sus predios, ya que debido a los niveles de violencia en la zona, muchos de ellos han tenido que dejar sus pertenencias y su vida en Zacatecas para asegurar la integridad de sus familias, pues el estado es catalogado como el segundo más violento en México, de acuerdo a la fuente consultada por La Verdad Noticias.

Ruta del fentanilo

La zona es disputada por 5 carteles de la droga

En Zacatecas existen una gran cantidad de actos violentos relacionados con al menos 5 cárteles que se disputan la plaza para poder traficar fentanilo y otras sustancias químicas, por ello aumentó la actividad ilícita dejando menos de 5 y 10 elementos de seguridad en más de 37 municipios, por lo que ante ello la fuerza militar ha tenido que intervenir, pero esta situación ha sido tomada en vano, pues la narcoguerra por ganar el terreno no ha cesado desde el 2017.

