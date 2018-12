Se manifiestan familiares de los policías detenidos en Cancún el pasado 30 de noviembre

Luego de las detenciones de los 16 elementos de la Policía Municipal de Cancún el pasado 30 de noviembre, por el delito de motín, esto porque resultaron ser los supuestos responsables de iniciar el paro de labores así como sacar a empujones al ahora secretario de la policía, Jesús Pérez Abarca; hoy se manifestaron a las afueras de la SMSPyT, familiares de los oficiales detenidos.

Una dama quien dio entrevista para LA VERDAD durante la manifestación pacífica, afirmó que las mujeres que están protestando, pidiendo justicia, no darán sus nombres ya que no quieren que las autoridades tomen represalias en contra de ellas o de sus familias, además de no poner en riesgo sus vidas.

“Estamos aquí para pedir justicia por ellos, para que los liberen; mi familiar que está encarcelado al momento de la detención, le dijimos a la Fiscalía que se encontraba amparado, sin embargo no me dijeron el motivo por el que rechazaron el amparo, es por eso que vengo aquí para pedir justicia”, dijo una de las féminas en la manifestación.

Añadió, que en las instalaciones de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito (SMSPyT), no les dan información al respecto de la situación de los agentes detenidos; “los únicos con quien tenemos contacto para saber la situación de nuestros esposos son los abogados”, dijo la manifestante.

De acuerdo a los abogados que llevan el caso de estos efectivos de Seguridad Pública, el delito por el que se les acusa, no es un delito grave, por lo que las esposas y familiares que están protestando confían en Dios que serán libres; “la justicia se hará conforme a la ley de nuestro Dios”, declaró la fémina.

Tras la detención, el mismo viernes tuvieron una audiencia que duró aproximadamente 5 horas terminando hasta el sábado a las 3:00 horas; la ‘afectada’ con una pancarta en manos que decía: queremos justicia y libertad, comentó que l próximo miércoles 5 de diciembre, sus esposos tendrán otra audiencia, donde se sabrá la situación penal de los elementos.

Por último, según las madres, esposas y hermanas que se pararon a las afueras de la Policía Municipal, los policías que están en el cereso de Cancún, están en el área femenil, es decir que no están con los demás reos masculinos; “mañana haremos una marcha desde las instalaciones de la Policía Municipal hasta el palacio de Benito Juárez”, concluyó la señora.