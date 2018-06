Se incrementa violencia en iglesias evangélicas.

Denuncian pastores evangélicos incremento de la violencia en sus iglesias y feligreses, así como las constantes extorsiones, por llamadas telefónicas, lo que ha obligado a que muchas iglesias tengan que cambiar de direcciones o mudarse a otros lugares de la república.

En rueda de prensa Eduardo Vélez, pastor de la iglesia evangélica "Mundo de fe", comentó a los medios de comunicación, que en pocos años la violencia a alcanzado las calles, hoy se presenta violencia en cualquier parte de la ciudad a cualquier hora, están matando personas inocentes, además se ha alcanzado a diferentes iglesias, feligreses y personas trabajadoras a quienes se les despoja de sus terrenos, asesinándolos.

Expuso un ejemplo del caso de "Tres Reyes", donde tres personas fueron ejecutadas por la disputa de un terrenos, ya que después de salir de oración de la iglesia fueron a apoyar a otro familiar y ahí terminaron con sus vidas, así como otro feligrés que fue secuestrado y asesinado en su hogar.

Eduardo Vélez, denunció que si han tenidos casos de extorsiones en la diversas iglesias evangélicas en Quintana Roo, por lo que han actuado para que estas acciones violentas no se generen en asesinatos y secuestros, por lo cual han tenido que denunciar y esperar que las autoridades actúen.

“Ya no se puede salir como hace 25 años a las calles, pero no sabemos que hacer, la violencia no se combate con violencia, el fuego no se apaga con fuego, pero creemos que una manifestación pacifica debe de dar una respuesta positiva”, señaló.