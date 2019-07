Se exhibe, lesiona a una persona y lo dejan libre en Mérida

El sujeto identificado como Jesús A.I fue vinculado por los delitos de ataques peligrosos, lesiones así como ultrajes a la moral pública y a las buenas costumbres, estro tras exhibirse en Ciudad Caucel, sección Bulevares, y lesionar a un vecino con un cutter, quien se enfrentó a él y le reclamó.

Los hechos se registraron el pasado 11 de febrero, cerca de las 6 de la tarde, en la calle 39 por 88 y 90, del mencionado fraccionamiento, cuando el sujeto realizaba exhibiciones obscenas.

Uno de los vecinos al ver lo que ocurría uno de los vecinos le reclamó, luego el exhibicionista se alejó del lugar, sin embargo apenas momentos después regresó con un cutter con el cual lesionó al hombre en el hombro derecho, causándole sangrado.

Se exhibe, lesiona a una persona y lo dejan libre en Mérida

Más tarde el exhibicionista fue denunciado por una persona, de identidad reservada, de iniciales I.A.A.N.

Por lo anterior la juez le impuso al sujeto las medidas cautelares de firmar; no salir del Estado; someterse a vigilancia; no acercarse a la víctima, y no aproximarse al lugar de los hechos, por todo el tiempo que dure el proceso.

Se exhibe, lesiona a una persona y lo dejan libre en Mérida

Otros casos de exhibicionismo

Una mujer reportó en redes sociales el horrible momento que pasó en una unidad de la ruta Circuito Colonias, en al ciudad de Mérida, la joven en su publicación le pedía al señor que sus hijas, nietas, sobrinas, o hermanas tuviera que pasar por lo que él le hizo pasar a ella.

El hombre y la mujer se encontraba a bordo del camión, la joven estaba cansada después de su jornada por lo que dormitó en el camión, el hombre se aprovechó de eso y comenzó a masturbarse junto a ella, pensando que nadie se daría cuenta.