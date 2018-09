Se burlan de la ‘balacera’ registrada en un bar de Mérida

Balacera en un bar de Mérida y se burlan en redes sociales

Se reportó una balacera en un bar del poniente de la ciudad de Mérida, el suceso inició en Plaza Royal, ubicada frente a Plaza las Américas en la colonia Hidalgo alrededor de las tres de la madrugada.

Unos sujetos iniciaron la pelea dentro de un popular bar, la riña subió de tono cuando uno de los involucrados sacó un arma de fuego y comenzó a disparar lo que ocasionó que todas las personas del lugar huyeran, por fortuna no se reportaron heridos.

Balacera Like Mérida

Tras una llamada al número de emergencias al lugar arribaron Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) quienes acordonaron el bar de Mérida, para realizar las investigaciones correspondientes.

Las autoridades iniciaron una persecución que terminó en la colonia Francisco I. Madero, con dos detenidos, los demás involucrados lograron esconderse.

Según datos recabados con los testigos los sujetos se enfrascaron en una discusión por una mujer, los ánimos se calentaron y uno de ellos golpeó a su rival con una botella.

Los dos sujetos y sus amigos salieron al estacionamiento donde uno sacó un arma de fuego y realizó varios balazos para asustar a su rival.

BURLAS EN REDES SOCIALES

Tras la difusión de la noticia en redes sociales las personas comenzaron a hacer burla de lo sucedido. Sin bien el incidente no paso a mayores ya que no hubo heridos durante la riña, no es cosa de chiste que un hombre sacara un arma de fuego en medio del estacionamiento de un bar de Mérida.