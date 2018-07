Sara la narcosatánica; Una historia real de crimen y terror en México

Sara María Aldréte, mejor conocida como Sara la narcosatánica originaria de Tamaulipas, México y estudiante de Antropología fue una de las criminales más buscadas en el país, ya que formaba parte del clan narcosatánico responsable de decenas de muertes en el Rancho Santa Elena ubicado en Matamoros.

El 6 de mayo de 1987 la libertad terminó para Sara, ya que la policía pudo dar con el grupo de lideres narcosatánicos. Ellos se escondían en un departamento de la Ciudad de México, ya que se les vinculaba también con la muerte de Mark killroy un estudiante estadunidense que desapareció mientras se encontraba de vacaciones en Matamoros.

Rancho Santa Elena en Matamoros, Tamaulipas

Sara pasó de ser la culpable a la víctima, ya que cuando fue detenida, la mujer pasó por varios sucesos de violencia en el penal donde fue recluida por los mismos policias y guardias de seguridad. En una entrevista la mujer narró los terribles sucesos que le acontecieron en la cárcel.

"Me escupian y me orinaban, ya estando tirada llegue a ser violada hasta por siete personas"

Sara fue sentenciada a más de 600 años de prisión por el asesinato de más de 17 personas.

Adolfo de Jesús Constanzo, líder del grupo criminal fue su pareja sentimental, pero pasó del romance a la tortura, pues Sara afirma que el hombre la amenazaba con matarla todos los días. "Me pasaba el arma por todo el cuerpo y me decía que ya me iba a morir, contaba hasta tres y jamás disparaba, siempre pensé que ya me iba a morir"

Cuando estaban juntos, Jesús se dedicó a enseñarle a Sara los rituales del palo mayombe y para llevarlos a cabo debían sacar restos humanos de los panteones.

"Les quitabamos el polvito a los huesos y con eso se trabajaba para la magia", relató Sara

Cuando estaban en la Ciudad de México escondiendose de la policía, Sara se había convertido en una víctima más de Constanzo, ya que la tenía secuestrada atada de pies y manos. Una tarde desamarró a Sara para que tomara un poco de viento en la ventana y en un descuido de algunos minutos, Sara encontró un lápiz y papel, así que redactó un mensaje de auxilio y lo lanzó por la ventana.

"Me tienen secuestrada, son las personas que están buscando, estamos en el cuarto piso, denle esta dirección a la policía"

Así fue como la policía dio con la dirección de los narcosatánicos acusados de asesinar a más de 17 personas en el Rancho Santa Elena de Matamoros Tamaulipas. La mujer al inicio asesinaba gente con su pareja sentimental sin saber que en poco tiempo se convertiría en la victima del mismo hombre que la abrazaba.

