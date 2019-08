Salta de uber en movimiento para salvar su vida, “Preferí morir en un accidente”

A través de redes sociales una joven contó la terrible situación que vivió al ser víctima de un intento de secuestro, afortunadamente la joven logró escapar y sobrevivir al intento de secuestro el cual presuntamente fue cometido por un conductor de Uber.

La víctima identificada como Brenda, originaria de Guanajuato, publicó a través de la red social de twitter que a pesar de tomar las medidas de seguridad recomendadas de compartir el viaje, foto del conductor, placas del vehículo y la ruta, no fue suficiente para evitar que intentaran secuestrarla, por lo cual asegura que tuvo que luchar por su vida y no ser parte más de la cifras de feminicidios.

La joven señaló que luego de subir al vehículo en la Central del Norte hacia Masaryk, el conductor la amenazó con un arma de fuego, aunque afortunadamente ella logró aventarse del coche en movimiento y salvó su vida.

Ayer pedí un @Uber_MEX de la central del norte hacia masaryk. El conductor me secuestro, me amenazo con un arma y logre aventarme del coche cuando ya íbamos en carretera en @Ecatepec @Alerta_Ecatepec @DSPyTEcatepec se llevo mi bolsa y mi maleta. #NiUnaMas voy a subir un video.1/9 — Brenda De la Mora (@bren_dlm) August 17, 2019

Brenda indicó que el chofer sacó su arma y la amago, luego se dirigió a Ecatepec, la joven asustada le rogó que no le hiciera daño, que se llevara sus pertenencias y la dejara con vida.

"No sabes cómo le pedí al conductor que no me hiciera nada, que se llevara las cosas y que no había necesidad de lastimarme. No saben cómo le pedí a Dios que no me dejara morir así. Le pedí que me permitiera ver a mi hijo crecer”

Cuando el vehículo llegó por un camino que brenda no conocía, muchas cosas pasaron por su cabeza, así que actuó, logró descontrolar el volante, porque según indicó, prefería morir en un accidente de tránsito a ser asesinada y violada.

Y entonces me pude safar, porque me tenia abrazada con el arma en mi cara. Logre alcanzar el volante para descontrolar el coche, porque preferí morir prensada en un accidente que quien sabe dónde y cómo.... — Brenda De la Mora (@bren_dlm) August 17, 2019

Cuando el conductor del Uber se distrajo Brenda logró abrir la puerta y saltar del vehículo en movimiento, según contó la joven, dió tres vueltas sobre el pavimento, de inmediato se paró y corrió para buscar su celular y pidió ayuda.

La calle se encontraba oscura, ella gritó desesperada para que alguien la ayudara, el conductor metió reversa para alcanzarla, pero para su fortuna otro automóvil pasó por el lugar y la ayudó.

Se llevó mi maleta y mi bolsa con mi cartera, todas mis identificaciones y las de mi hijo, las llaves y Tarjetas bancarias y membresías. Además del dinero en efectivo. Hoy esta persona tiene toda mi información personal. — Brenda De la Mora (@bren_dlm) August 17, 2019

Tras la pesadilla vivida, Brenda denunció lo ocurrido ante al Ministerio Público de Ciudad Satélite. A través de su cuenta de twitter tambien pidió la ayuda de la jefa de gobierno, para que los secuestros y feminicidios se paren.

