Salió de trabajar y nadie sabe de ella; desapareció en Cancún

Familiares están desesperados buscando a Landy Barrera, porque no saben dónde está, salió de trabajar y no supieron más de ella.

Landy Barrera desapareció el pasado sábado 7 de septiembre, cuando los familiares al no saber nada de ella, ya que cuando sale avisa e incluso no tarda en llegar a casa, se percataron que habían pasado horas y ella no se había reportado, motivo que preocupó a su familia y comenzaron a preguntar a sus conocidos si no la habían visto.

Pasaron las horas y los padres de Landy decidieron ir a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo para denunciar la desaparición y de acuerdo al protocolo, deberían esperar más tiempo para que la fiscalía emitiera la alerta, luego qué pasó el tiempo, fue ayer por la tarde noche que de manera oficial la Fiscalía de Quintana Roo emitió el protocolo Alba.

Familiares piden a sus conocidos y familia que difundan la información para que den con su paradero y puedan hallarla; cabe destacar que apenas hace unos días se emitieron alrededor de tres protocolos Alba en busca de tres mujeres, que hasta el momento siguen en calidad de desaparecidas.

Hasta el momento las investigaciones y operativos de búsqueda continúan por parte de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo para tratar de localizar a Landy y averiguar si fue víctima de un secuestro, “levantón” o de algún otro delto, en tanto si se descubre qué hay involucrados en la desaparición, las autoridades actuarán, siempre y cuando la familia interponga una denuncia en contra de los que resulten responsables para que el proceso continúe.

¿Qué es el protocolo Alba?

El Protocolo Alba cuenta con un Grupo Técnico de Colaboración, el cual está conformado por diversas dependencias federales y locales, las cuales despliegan las acciones oportunas para la localización de mujeres y niñas desaparecidas, y que continúa operando hasta su localización.