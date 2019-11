‘Salió a la escuela y no la volví a ver’, buscan a Valeria, desapareció en Ecatepec

Elizabeth González es la madre de Valeria, una joven que desapareció el 16 de octubre del presente año y la cual no volvió a su casa tras haber ido a la escuela, “cuando se fue a la escuela me dijo ‘te quiero mucho mamá’, me dio un beso en la mejilla, se salió y ya no la volví a ver”, afirmó la mujer quien tiene su domicilio en Ecatepec, Estado de México.

Ecatepec, Estado de México

Según narra Elizabeth González, ese día su hija Dulce Valeria González Andrade, de 13 años de edad, salió rumbo a la escuela pero desafortunadamente jamás regresó. El único rastro que la menor dejó en la casa fue una extraña nota.

Nota sospechosa

Elizabeth afirma que la nota no tiene sentido ya que en esta la menor de edad le confiesa que se va con un novio pero que esto es imposible "mi hija de la escuela se iba con nosotros para vender allá, y ya de ahí regresábamos hasta las 10 u 11 de la noche”, contó Elizabeth González.

Su hija le confesó en la mencionada nota que ella tenía un celular y que la presunta pareja con el que se va no es el “Cano”; además, menciona en tres ocasiones a un segundo hombre, al cual asegura, no deben culpar.

La desesperada madre afirma que el hombre de 38 años que nombra Valeria en la carta, es el principal sospechoso de llevarse a su hija, ya que acosaba a la menor.

Alerta Amber

Tres días después de que Valeria desapareciera, la adolescente contacó a su mamá y ésta descubrió que el número de donde salió la llamada pertenece a uno de los padres del principal sospechoso.

El pasado lunes 21 de octubre Valeria logró hacer otra llamada, en esta ocasión contactó a su tía para pedirle ayuda.

"Dice que no sabía dónde estaba y mi hermana le dice ‘salte de donde estés y háblale a una patrulla, cualquier patrulla te va a auxiliar porque a ti te están buscando hija, le dijo ‘ sí tía pero a mí no me dejan salir”

Hasta el momento la información parece no ser suficiente para la autoridad del Ministerio Público de San Agustín, quienes piden a la familia más pruebas para poder investigar al presunto responsable.

