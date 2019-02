Roban cajero automático del edificio de Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento Benito Juárez

Sujetos desconocidos arrancaron de su base un cajero automático que se encontraba dentro de un módulo justo en la entrada del edificio del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Benito Juárez, sobre la avenida Leona Vicario, Supermanzana 200.

Reportes señalan que fue la madrugada de este viernes que un grupo de personas llegaron a este lugar y rociaron con pintura en aerosol las cámaras de seguridad para evitar que fueran identificados. Luego de varios minutos lograron llevarse el cajero automático del banco Santander.

Sin embargo, el robo se reportó supuestamente hasta las 7:00 horas, después de que los veladores y personal del edificio se percataran que no estaba el cajero; al respecto, los guardias de seguridad aseguraron que durante la madrugada no notaron alguna anomalía, además de que la caseta del banco ya no les corresponde vigilarlo.

Se informó que los criminales pegaron bolsas negras de plástico en los vidrios de la caseta juntamente con un letrero de “fuera de servicio”, a fin de que no sospecharan que el cajero había sido robado.

Peritos de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo arribaron al lugar para la recolección de evidencia para dar con los responsables.

