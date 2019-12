Roba cartera con tarjetas y gasta casi 70 mil pesos en menos de una hora en CDMX

Una mujer y su cómplice robaron la cartera de una mujer y en menos de una hora se gastaron casi $70 mil peso en la Ciudad de México (CDMX).

Todo inició cuando Erika y su amigo decidieron ir por un café el pasado 28 de diciembre,en un local que se encuentra en la plaza comercial del centro de Coyoacán, en la CDMX, todo fue tan rápido pues en menos de 40 segundos fue víctima de la delincuencia.

LE ROBARON SU CARTERA CON SUS TARJETAS

Eran aproximadamente las 4 de la tarde, mientras Erika y su amigo se encontraban platicando una mujer se sentó detrás de su mesa y aprovechando que su víctima se encontraba distraída sacó la cartera, donde se encontraban no sólo dinero en efectivo sino también sus tarjetas bancarias.

Fue así que en menos de una hora la mujer y su cómplice se gastaron casi $70 mil pesos. En una entrevista para el portal Milenio:

“Estaba platicando y de repente me llegó un mensaje al celular de un cargo y lo primero que pensé fue que me habían clonado la tarjeta, pero después me llegó otro mensaje con un cargo de casi 5 mil pesos y entonces dije que me habían robado la cartera"

Tras percatarse que habían robado su cartera la mujer inmediatamente abordó un taxi y se dirigió hasta Walmart Universidad, esto luego que recibiera un mensaje donde le indicaban que había hecho varias compras en dicho lugar.

REVISÓ LAS CÁMARAS DE SGURIDAD

Antes de irse le solicitó personal de la cafetería que le mostrarán las grabaciones de las cámaras de seguridad para identificar a la persona que le había robado su cartera.

Mientras revisaba las cámaras recibió otro mensaje en el que decía que de nuevo sus tarjetas habían usado para comprar esta vez en Sanborns Universidad.

Al ver las cámaras de seguridad se percataron que mientras a mujer cometió el robo su cómplice se encargó de distraer al personal de la cafetería.

Tras moverse rápidamente y acudir al Walmart Universidad y posteriormente al Sanborns Universidad la víctima encontró a la presunta ladrona, dónde empezaron una discusión y se dio aviso a las autoridades.

“Le dije que ella tenía mi cartera y le hablé a la policía. Al revisar la cartera estaba mi IFE y mis tarjetas bancarias".

LOS LADRONES FUERON DETENIDOS

Finalmente la pareja de ladrones fue detenida, Erika se percató que los ladrones llevaban consigo más de 20 tarjetas bancarias y la mujer que había cometido el robo no llevaba ninguna identificación, además le ofrecieron dinero a ella y a los policías para que los dejen libres.

"Él estaba ofreciendo dinero, tanto a mí como a todos, para que lo dejaran ir, ofreció 100 mil pesos y ella que me iba a pagar 60 mil pesos, que iría al cajero. Sí me ofrecieron dinero para que los dejaran ir".

