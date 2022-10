Revelan que altos mandos de la SEDENA cometieron abuso sexual

El Hackeo masivo que sufrió la SEDENA, ha dejado al descubierto, desde delitos mayores, pactos entre el gobierno y organizaciones criminales, hasta quejas por hostigamiento sexual, que han cometido altos mandos de la misma corporación.

Y es que en la información filtrada, se dio a conocer el caso de una soldado, de la Escuela Militar de Transmisiones, que es dirigida por el Coronel Víctor Jiménez Domínguez, quien presentó una queja por hostigamiento sexual, perpetrada por un Mayor del batallón del Campo Militar No. 1-H, Los Leones, Tacuba, en la Ciudad de México.

El documento, está fechado el 10 de mayor de 2022, y se hace constar que los hechos habrían ocurrido la noche del 9 del mismo mes del presente año, alrededor de las 11 de la noche, mientras se encontraba en servicio.

En el documento, se señala a un mando militar como “Jefe de la S-P/A/A”, quien le ordenó a la soldado que lo acompañara a su oficina, no obstante cuando la mujer llegó al lugar referido, notó que el Mayor, y el Comandante de la Compañía Logística, estaban consumiendo bebidas alcohólicas.

“Cuando ingresé a su oficina, me percaté que se encontraba en compañía del C. Myr. I.C.E. Comandante de la Compañía Logística de este batallón y, asimismo, me di cuenta de que ambos se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes (cervezas)”, puede leerse en el fragmento del mismo.

Minutos después, el Mayor le indicó sentarse en el sillón de la oficina, orden que la mujer acató pensando que recibiría instrucciones de trabajo, sin embargo el militar se le acercó y le dio una cerveza, para después insistir que esta tomara de la bebida, lo cuál rechazó y colocó la cerveza en el piso, al ver la situación que se generó, la mujer dijo que debía retirarse porque tenía mucho trabajo.

Tras la negativa de la denunciante, uno de los militares salió de la habitación y cerró la puerta “dejándome sola con el jefe, el cual ya había tomado asiento frente a mí en una silla” se explica en la querella.

No se sabe si hubo sanciones

El testimonio de la soldado, quedó plasmado en el documento filtrado, en donde también detalló, que en varias ocasiones recibió insinuaciones sexuales, por parte del Mayor, y pese a que grabó las conversaciones y advirtió a otros altos mandos, éstos no intervinieron y prefirieron solapar el acoso que sufrió esta mujer.

Asimismo, parte de su testimonio fue: “Me aventó contra el sillón y quedando frente de mí se desabotonó el pantalón para bajárselo y se sacó los genitales diciéndome al mismo tiempo ‘hazme sexo oral’ a la par de que me tomó de la cabeza para acércame a sus genitales”.

y continuó el relato explicando que: “Me aventó hacía uno de los pasillos y se abalanzó nuevamente hacía mí y yo esquivé sus manos para evitar sus intentos de besarme, abrazarme y nalguearme”.

Finalmente, esta denuncia no fue la única que fue identificada en la información filtrada, si no que, se han repetido en varias ocasiones y en diferentes ubicaciones, no obstante, no se sabe si la Oficina de Atención y Prevención del Hostigamiento y Acoso Sexual, interpuso sanciones a los militares presuntamente involucrados en estos hechos.

