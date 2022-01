Revelan que Emma Coronel no sería legalmente la esposa de El Chapo

Emma Coronel Aispuro no sería legalmente la esposa de Joaquin “El Chapo” Guzmán, así lo revela el libro “Emma y las otras señoras del narco” escrito por Anabel Hernández, el cual saldrá a la venta el próximo 25 de enero.

El New York Post tuvo acceso al libro y reveló que los extractos señalan que Emma, de 32 años de edad, no está legalmente casada con el ex líder del cártel de Sinaloa, quien actualmente se encuentra recluido en la Supermax de la Rocosa, la prisión de máxima seguridad ubicada en Colorado.

Se reveló que el narcotraficante aún está vinculado legalmente con su primera esposa, Alejandrina Salazar, con quien se casó en 1977 y tuvo cinco hijos.

Emma Coronel y el narcotraficante solo se casaron por la iglesia

Actualmente ambos se encuentran detenidos en EE.UU.

La autora del libro reveló que Emma le confesó que ella y el narcotraficante se casaron por “la ley de lo divino” en 2007, luego que el capo sobornó a un sacerdote en Sinaloa para que los casara.

Emma indicó que después de la su boda religiosa tuvieron una pequeña celebración familiar. Aunque personas que acudieron a la celebración aseguraron que en realidad se trató de una “fiesta enorme”, en la cuál habrían asistido integrantes del Ejército mexicano, además de políticos y hasta el gobernador de Sinaloa.

Anabel revela en su libro que Emma le confesó que al momento de casarse no sabía que su pareja, Joaquin Guzmán Loera, era narcotraficante y se enteró después que empezaron a circular noticias de su boda.

"Solo después de que saliera en las noticias que nos habíamos casado empecé a averiguar qué pasaba con él, aunque realmente no le di tanta importancia, solo tenía 18 años, después de todo".

¿Dónde se encuentra El Chapo ahora?

El narcotraficante está en una prisión de Colorado

Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo Guzmán, se desempeñó como líder del Cártel de Sinaloa. Él fue detenido y acusado de narcotráfico, más tarde fue extraditado a Estados Unidos y condenado a cadena perpetua, por lo que actualmente enfrenta su condena en la prisión ADX Florence, también conocida como la Supermax, o la Alcatraz de las Rocosas.

