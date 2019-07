Revelan llamadas y mensaje de los secuestradores de Norberto Ronquillo en CDMX (VIDEO)

Revelan llamadas y mensaje de los secuestradores de Norberto Ronquillo en CDMX

Al expediente FAS//E/UI-2C/D/01045/06-2019 del caso del asesinato de Norberto Ronquillo, se han anexado las llamadas y ,mensajes que los supuestos secuestradores le hicieron a la familia del hoy occiso, quien como ya se había informado, fue secuestrado y privado de la vida el pasado 4 de junio en la Ciudad de México.

De acuerdo con la información que se proporcionó, fueron cerca de 20 llamadas, las cuales se geolocalizan a la alcaldía de Tlalpan realizadas desde el celular del Norberto, pero también del numero 5531237449.

La primera llamada se registró aproximadamente a las 9:41 de de la noche, la cual respondió el tío del fallecido, sin embargó se cortó a los minutos de haber respondido.

"¿Por qué cuelgas put*?" fue lo que se escuchó a través de la segunda llamada en voz de un un hombre de aproximadamente 30 años de edad, quien al colgar, se comunicó con la tía de Norberto para decirle: "empieza a juntar dinero, pendej*" en tono de orden.

Cerca de las 9:51 de la noche a través de un mensaje de texto, los secuestradores dijeron la cantidad que querían a cambio de la libertad del joven de 22 años de edad: "5 millones sin pendej*d*s en 1 hr”.

La tía del occiso dijo que no tenían la cantidad que les pedían para liberar a su sobrino, a lo que supuestos criminales le respondieron: "no te hagas [email protected], me vale ve*ga, consíguelo, a ver cómo le haces, tienes que conseguir esa cantidad", ya que les habían dicho que sabia que tenían en su poder bodegas en la Central de Abastos, así como varias propiedades en el estado de Morelos.

Después de que los secuestrados de Norberto fueron bajando la cantidad a pagar, la última llamada fue cerca de las 2:52 de la madrugada del 5 junio, donde acordaron que se les entraría 500 mil pesos.

Sin embargo, no fue suficiente, pues el joven fue encontrado sin vida ese mismo día en un paraje de Xochimilco.

Cabe mencionar que la familia de Norberto ha dicho en repetidas ocasiones a los medios que ellos no cuentan con información acerca del caso ni de la investigación y que lo poco o mucho que saben es a través de los medios de comunicación.

