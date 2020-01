Revelan llamada de ‘El Monstruo de Toluca’ con su madre: “sí, yo maté a papá”

Graban llamada de ‘El Monstruo de Toluca’ con su madre: “sí, yo maté a papá”

La tarde de ayer martes 7 de diciembre fue dada a conocer una llamada telefónica entre Óscar García, conocido como “El Monstruo de Toluca”, a su madre, en la que el joven confiesa que podría ser asesinado en la prisión en la que se encuentra.

“Mis tres opciones son estas, escúchalas, pero no sientas gacho. Hay de tres sopas: o me matan, o me suicido, o muero aquí de viejo, pero es lo único que hay para mí. Lo acepto”.

dijo a su madre “El Monstruo de Toluca” en una llamada telefónica que dura cerca de 6 minutos.

"El Monstruo de Toluca" permanece en prisión por el feminicidio de Jessica

Luego de las fatídicas confesiones, Óscar García cuestionó a su madre sobre la salud de sus mascotas, de quienes en anteriores ocasiones ha dicho preocuparse bastante.

“Es lo que le dije al detective cuando me entregué. Yo nomás quería que mis mascotas estuvieran bien. Si mis mascotas están chidas, de mí que sea lo que sea”.

"MONSTRUO DE TOLUCA" ADMITE HABER ASESIANDO A SU PADRE

Aunque actualmente solo enfrenta cargos por el feminicidio de Jessica, cuyo cuerpo fue hallado en su casa, a Óscar García aún se le investiga por al menos cinco crímenes más, incluyendo el asesinato de su padre.

“Para qué te miento, para qué te choreo. Sí, yo maté a papá, yo maté a la hermana de tu novio, pero… Yo también lo entiendo si no me quieren ver, sí lo entiendo”.

En la charla, “El Monstruo de Toluca” reconoce que él habría matado a su padre y a la hermana del novio de su madre. Le pidió a su madre que por favor no fuera a visitarlo seguido, pero que le lleve artículos de higiene personal durante sus visitas familiares.

“Si te llegan a decir que ‘se suicidó en su celda’, no pasa nada, si te llegan a decir que lo descuartizaron, no pasa nada, tú tranquila, es lo que puede pasar aquí y lo acepto (...) tú no te preocupes, tú sigue con tu vida”.

La madre de Óscar, “El Monstruo de Toluca”, le recordó a su hijo que lo quiere y que no dejará de visitarlo. El audio fue revelado por el columnista Héctor de Mauleón.

