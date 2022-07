Rescatan a familia de secuestro exprés en Tamaulipas, estaban de vacaciones

Una mujer contó a través de Facebook la terrible experiencia que vivió ella junto con su familia, su esposo e hijo, cuando salieron a pasar unas vacaciones en Tamaulipas, y es que elementos de la Policía rescatan a familia de secuestro exprés.

La mujer dijo que el 19 de julio se fueron a la playa La Pesca en el municipio de Soto la Marina, hasta la noche de aquel día todo iba bien, pero su esposo comenzó a recibir llamadas a su teléfono celular desde un número desconocido, pero como no contestó porque estaban dormidos, tocaron la puerta de su cuarto en el hotel.

El hotel supuestamente entró en un operativo militar

Rescatan a familia de secuestro exprés, una mujer identificada como Hadase Nalle Oadfdz en Facebook narró que “Él (su esposo) se asoma por la ventana y ve a un militar y yo en automático me levanté y me dirigí a las camas de los niños (quienes seguían dormidos) y le da un teléfono a mi esposo en altavoz el hombre del teléfono se identifica como oficial ‘tal’ y dice que el hotel estaba en alerta roja”,

De acuerdo a lo relatado por la mujer “por que en un carro encontraron armas, droga, granadas y que le hablaban a su teléfono para avisarle que no saliera ni le abriera a nadie y dijo ‘es que dormía por eso no respondí’ y dijo ‘bueno, contesteme en su teléfono le explicaré cómo vamos a proceder’…”

Fue entonces que al llamarle al teléfono le dijeron que no eran soldados y que si hacían caso iban a estar bien, pues afirmaron que ellos veían todo lo que hacían en el cuarto.

“Le piden mi número telefónico y me hablan a mi celular y piden no cortar llamada, mantener la línea de ambos ocupada. En ese momento reaccionamos y sabíamos a lo que apuntaba la situación…”.

La familia sólo tenía esos dos teléfonos a mano, pero uno de los hijos tenía otro, entonces trató de enviar un mensaje pero no tenía saldo, entonces la mujer recordó el teléfono que era del trabajo de su esposo, por lo que se escondió bajo las cobijas y contactó a un amigo a quien le pidió alertar a la familia.

“Las personas hackearon nuestras cuentas bancarias y WhatsApp desde ahí se comunicaban con la familia y pedían rescate. A nosotros no nos dijeron que estaban haciendo eso pero lo sabíamos gracias a la comunicación a escondidas y permanente que mantuve”.

Con las extorsiones, el hermano de la mujer sí les dio dinero pero reportó el secuestro al 911, aun así la familia pasó así toda la noche y madrugada y a las 07:00 horas.

“El sujeto dijo ahorita les digo cómo le hacemos para que salgan’, oímos que tocaban la puerta de nuevo y el sujeto decía que no abrieramos que solo dijera que estábamos bien… Sin embargo la policía investigadora insistió y por medio de señas le explicamos la situación… Nos sacaron desde el cuarto del hotel y nos llevaron a la Fiscalía a levantar la denuncia”.

Luego que rescatan a familia de secuestro exprés, la mujer dijo: “Las autoridades nos trataron bien, muy bien, pero aun así no me siento a gusto ni en paz ni tranquila... No dormí a gusto pues tenía pesadillas, me dio ataque de pánico… Ya había leído y sabido de casos similares pero cuando lo vives actúas diferente a cómo imaginas que vas a actuar”.

