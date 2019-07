Rescatan a doña Mireya, estaba perdida en los montes de Yucatán

Después de que se había reportado como desaparecida, varios elementos municipales y ciudadanos del municipio de Cansahcab, hicieron varias horas de búsqueda para encontrar a doña Mireya Tzec Noh de 77 años de edad, quien se encontraba perdida entre el monte del lugar antes mencionado.

De acuerdo con la información que se proporcionó por parte de las autoridades, los hechos se registraron cerca de las 10 de la mañana del pasado jueves cuando supuestamente doña Mireya había salido de su casa, la cual está ubicada en la calle 12 por 17 de Cansahcab, quien dijo que iría a buscar leña y pasto al monte para alimentar a sus conejitos.

Doña Mireya, asegura que se desubicó tanto en tiempo como en el lugar donde estaba, por lo que terminó perdida en el mismo monte, y fue ella quien dijo que caminó durante varias horas intentando buscar un camino que la regresara a su casa.

Los familiares de doña Mireya, se dieron cuenta que las horas pasaban y la mujer no regresaba a casa, por lo que decidieron salir a buscarla junto con un grupo de vecinos, sin embargo, no tuvieron suerte, ya que no la encontraron por ningún lado.

Rescatan a doña Mireya, estaba perdida en los montes de Yucatán

La mañana del viernes 19 de junio, algunos de los brigadistas del ayuntamiento unieron fuerzas con la policía, así como con protección civil, mismos que montaron un operativo por toda la zona, quienes encontraron a doña Mireya en un rancho a unos cinco kilómetros aproximadamente de donde se había perdido.

Las autoridades usaron las maniobras de rescate y lograron sacarla para posteriormente trasladarla a un centro de atención médica pues presentaba signos de deshidratación.

TE PUEDE INTERESAR:

Sicarios escuchan rap del Cártel del Noreste mientras patrullan Nuevo León

Hasta el momento no se tiene más información al respecto en cuanto a su estado de salud, afortunadamente doña Mireya ya se encuentra de nuevo en casa con su familia y con sus conejitos.

TE RECOMENDAMOS: NOTA ROJA

Dale clic en la estrella de google news y síguenos