Reportan enfrentamiento armado en Tepetongo, Zacatecas

La tarde del pasado domingo se registró un fuerte enfrentamiento armado en Tepetongo, Zacatecas. Hasta el momento, se desconoce el saldo que ha dejado este terrible hecho de violencia.

De acuerdo con información dada a conocer por el reportero Ángel Martínez, ha trascendido la presencia de estrellas ponchallantas en la salida a Jerez, sobre la carretera federal 23 de dicha entidad.

El pasado mes de diciembre, un elemento de la Guardia Nacional falleció y tres más resultaron heridos en una agresión armada reportada la mañana de este lunes en el municipio de Tepetongo, Zacatecas, en los límites con el estado de Jalisco.

Con este sumarían ya 55 elementos de seguridad pública -municipales, estatales y federales- asesinados en el estado durante este año, ello con base en el recuento de la asociación Causa en Común.

Durante una conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Adolfo Marín Marín reconoció la existencia de una agresión, aunque minimizó el hecho porque los elementos viajaban en un vehículo particular y vestidos de civiles.

No la tomamos como una agresión desde mi punto de vista muy particular, puesto que estos elementos iban viajando en un vehículo particular, iban de civil, iban de descanso, se trasladaban de un lugar a otro y los agredieron.

Al respecto Marín Marín agregó: “Se pretendió llevar a cabo a lo mejor un asalto y resultó esa agresión, pero no a la fuerza de seguridad sino a la persona de manera particular, a una persona común y corriente por cómo iban vestidas”.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública externó la presunción de que “a lo mejor querían quitarles el vehículo como ha habido casos en los tramos carreteros, no fue una agresión directa a la institución".

