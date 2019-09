Regresa ‘El Marino Loko’ para EXTERMINAR a los NARCOS de Sonora

A través de redes sociales empezó a circular un mensaje, donde un supuesto ex militar, amenaza con exterminar a los narcos, pues asegura que llegó a Sonora a realizar una limpieza.

El mensaje circula a través de Whatsapp, y aunque no se precisa la identidad del supuesto ex militar que hará limpieza, ha causado temor entre la población, pues gran cantidad de personas han compartido dicho mensaje.

En el mensaje el hombre asegura que no pertenece a ningún cártel, y tampoco es desertor, asegura que el solo ha llegado a cooperar y pide que no le estorben, específicamente pide a los pobladores que no intervengan.

Asegura que ha llegado a Sonora, junto con su equipo y su gente, asegurando que ninguno de ellos tiene antecedentes criminales. A continuación te dejamos el escrito íntegro que circula en redes sociales:

"No estorben pf dejen hacer mi trabajo acabar con esas pinc#es lacras, no soy sicario ni pertenezco a ningún cartel, almirante comandante de RN4 usted sabe quién soy, y tampoco soy desertor, usted conoce mi situación, solo vengo a cooperar.

Civiles, no se pongan al pedo porque yo no estoy con el imbécil del presidente de sus m@madas de abrazos no balazos a mi me vale verg- la CNDH, si me estorban me los ch-ngo, el que avisa no es traidor así que chismosos avisen pf.

Ya estoy en sonora, junto con mi equipo, nadie de nosotros es delincuente, ni antecedentes penales tenemos somos ex militares, adiestrados y preparados para lo que sea, no estamos de acuerdo con la postura del presidente ni con la de ninguno de los secretarios de defensa y marina, respetamos su ineptitud, pero no intervengan, Sr. Durazo, salio igual que su papá o tío o lo que sea, es un corrupto de primera y un inepto, no engañen más al pueblo háganse a un lado y dejen de perseguirnos nosotros no dañamos a nadie que no la deba, venimos del sur ya calmamos broncas aya, ahora toca el norte, después el centro"

De tal modo que el presunto ex militar, advierte con hacer una limpia y acabar con los criminales que operan en Sonora.

