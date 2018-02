¿Recuerdas el caso del asesinato de la niña Paulette?

Caso niña Paulette

Esta a punto de cumplirse ocho años de la desaparición de la pequeña Paulette y el tema sigue siendo de relevancia en México.

La historia comenzó el domingo 21 de marzo de 2010, supuestamente Paulette llegó de Valle de Bravo a su casa, ubicada en Huixquilucan, acompañada de su hermana y su papá, Mauricio Gebara.

La madre de las pequeñas, Lizette Farah, esperaba su llegada para acostarlas a dormir, al día siguiente cuando fue a despertarlas para llevarlas a la escuela Paulette no estaba.

El caso y las investigaciones estuvieron llenos de inconsistencias, las autoridades no encontraron al responsable de la muerte de Paulette, pero la sociedad culpaba a la madre.

Era una madre que se comportaba de manera inusual, parecía no estar desesperada, no lloraba, su expresión corporal, no correspondía a la de una mamá que estuviera viviendo una tragedia de esa magnitud, la pérdida de su hija Paulette.

PADRES DETENIDOS

Los padres y a las dos nanas de Paulette fueron detenidos debido a las inconsistencias y falsedad en sus declaraciones, ya que complicaban y obstaculizaban la investigación.

Cabe aclarar que nunca se tuvo la precaución de resguardar el departamento, desde al día de la desaparición de Paulette.

APARECE EL CUERPO DE LA NIÑA PAULETTE

El miércoles 31, nueve días después de la extraña desaparición, peritos encuentran a Paulette muerta a los pies de su cama.

En la cama de Paulette durmieron sus tíos y la amiga de su madre, y la señora Farah dio decenas de entrevistas sentada y mientras acariciaba el peluche de su hija.

Decenas de personas entraron al cuarto de Paulette y ahí supuestamente yacía sin vida al borde de la cama.

Durante todo ese movimiento nadie percibió ningún olor, ni los reporteros, ni ninguna de las aproximadamente 200 personas que entraron al departamento y al cuarto, ni siquiera los perros entrenados.

Hay un video donde los peritos encuentran el cuerpo y en el audio se puede escuchar a uno decir "la madrearon wey... la madrearon". Y en el cobertor se pueden ver restos de sagre.

SIETE AÑOS DESPUÉS

Siete años después de haber sido encontrada muerta entre la base y el colchón de su cama los restos de Paulette Gebara Farah fueron exhumados y cremados en el panteón Francés.

Luego de que la Fiscalía mexiquense les informó que el cuerpo ya no es elemento de prueba, los familiares de la niña Paulette decidieron extraer sus restos, la ceremonia se realizó el 4 de mayo del 2017.

MADRE DE PAULETTE ENFERMA E INDIFERENTE

Lizette, madre de Paulette solicitó un amparo contra el arraigo, asegurando que no había tenido nada que ver en los hechos. Especialistas declararon que padecía trastornos de personalidad.

En una ocasión la madre de Paulette declaró "Yo creo que se la llevaron los ovnis".

ENRIQUE PEÑA NIETO NOMBRADO EN LA MUERTA DE PAULETTE

Peritos que trabajaban en el caso, denunciaron presiones de personas cercanas al entonces gobernador Enrique Peña Nieto para llegar a un supuesto “accidente”.

La familia fue apoyada por familiares, políticos y amigos algunos de ellos muy influyentes.

La niña Paulette fue enterrada el martes 6 de abril, asistió al sepelio Arturo Montiel. El gobernador se negó a reabrir el caso, declarando que la muerte de la niña se debió a “un accidente” .

DATOS MACABROS Y CURIOSOS

Durante una entrevista en la cual la madre de Paulette presumía uno de los trabajos que la pequeña de cuatro años hizo en la escuelita se puede ver doblada la pijama con la que fue encontrada muerta.

¿LA VERDAD SOBRE PAULETTE?

El supuesto accidente de la Paulette conmovió al país y a casi ocho años la duda sobre la verdadera causa de la muerte de la niña de cuatro años de edad.