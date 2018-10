Recuento sobre el asesino de Ecatepec; todo lo que debes saber

Juan Carlos 'N' mejor conocido como el asesino o feminicida de Ecatepec, reveló varios factores de su vida en entrevista con especialistas que evaluaban sus facultades mentales. Esta entrevista se filtró a las redes sociales y medios de comunicación. Sus fuertes declaraciones han dejado al público boquiabierta.

"Si salgo de ésta, de una vez les digo que voy a seguir matando mujeres".

El hombre asegura que si la policía lo libera, seguirá matando mujeres por el gran odio que les tiene.

Por otra parte, el especialista le cuestionó sobre si había sufrido abuso sexual en su infancia, y el hombre mencionó que efectivamente, a los diez años una mujer que lo cuidaba abusaba sexualmente de el.

El feminicida de Ecatepec sufrió abuso sexual

"De joven, de niño, tenía yo 10 años, una mujer, mi mamá me encargaba con una mujer para que pudiera irse. Esa mujer me hacía hacerle cosas, que a mí como niño me desagradaban bastante. Obvio. Mi papá ahí estaba de mandilón con ella. Mi mamá quería navajearlo, picarlo, acuchillarlo y yo viendo todo. Ni cómo defender a mi papá"

Al preguntarle que si había acudido a algún psicologo, afirmó que no tiene ningún problema mental, mientras que sobre su orientación sexual dijo ser heterosexual.

"Yo estoy completamente sano y bien"

El hombre declaró que mató a varias mujeres por bonitas y por su odio a las mujeres, "con un arma punzo cortante las degollaba, abusaba de ellas sexualmente, las descuartizaba y colocaba sus órganos en frascos con formol".

Además para trasladar los restos, utilizaba una carriola para no levantar sospechas. Junto a su pareja sentimental fingían que paseaban a un bebé y se deshacían de los restos de las víctimas.

Aventaban los restos en lotes baldíos

Juan Carlos y Patricia aventaban bolsas y cubetas con restos humanos de mujeres reportadas como desaparecidas, de las cuales mataban y descuartizaban en la colonia Jardines de Morelos de Ecatepec.

