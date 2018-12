Realizan la cuarta jornada del Torneo Inter-Policial 2018 en Cancún

Por instrucción de la Presidente Municipal Mara Lezama, en el marco del programa Conductor Inteligente, que lleva a cabo la Dirección de Prevención del Delito con la Participación Ciudadana, encabezado por Julio Góngora Martín, se realizó la cuarta jornada del Torneo de fútbol 7 Inter-Policial en la cancha de pasto sintético de la región 103.

Con el objetivo de fomentar la sana convivencia, la actividad física y deportiva entre los cuerpos policiales, se llevo a cabo la cuarta jornada del torneo inter-policial “Copa conductor inteligente 2018”, donde participan equipos de las corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

En este contexto, se dio a lugar el primer partido a las 9:00 horas entre los equipos de Fiscalía vs PGR, posteriormente jugaron los equipos SEDENA vs Bomberos, como tercer partido el equipo de prensa denominado Embajadores vs el equipo Conductor Inteligente, y para finalizar la Fiscalía de Playa del Carmen vs Policía Turística.

De esta manera el torneo ayuda para generar cohesión entre las diversas fuerzas policiales y para trabajar enfocados en un solo fin, en donde la colaboración interinstitucional es fundamental para lograr mejores resultados.

En este marco, el Director de Prevención del Delito refirió que el fin de esta actividad es para la sana convivencia entre las diferentes dependencias policíacas y familiares, al tiempo que invitó a los ciudadanos a participar en las diferentes actividades que realiza la Dirección de Prevención en sus diferentes programas.

En esta edición 2018 de la “Copa Conductor Inteligente” participan 12 equipos de las diferentes corporaciones como: Fiscalía General del Estado, Procuraduría General de la República, SEDENA, SEMAR, Gendarmería, Policía Federal, Policía Estatal y Policía Municipal.

Finalmente, con este tipo de actividades se fortalece la convivencia entre las dependencias por lo que se impulsa la colaboración interinstitucional para brindar mejores resultados a favor de la ciudadanía.