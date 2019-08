¿Realidad o fake? Reportan Barbacoa ¡DE HUMANO! en Morelos

A través de las redes sociales se ha hecho viral cierta información de un hombre a quien lograron identificar como Ulises “N”, quien supuestamente se dedica a comercializar barbacoa de humano o de perro en las calles del municipio de Tres Marías, Morelos.

Lo anterior salió a la luz después de que uno de los supuestos clientes encontrara entre sus tacos una uña y mechón de cabello, haciendo que explotara y compartiera su inconformidad a través de una publicación en las plataformas de internet.

Este suceso ha hecho que las personas que leen la publicación se cuestiones y genere cierta controversia, cuestionando en todo momento si la información compartida en redes sociales es o no real.

De acuerdo con la información que transita el internet, se dijo que una persona había ido a almorzar barbacoa en un puesto de las calles del lugar antes mencionado, sin embargo, antes de que comenzara a disfrutar de su comida, se dio cuenta de que entre su platillo había un pedazo de uña de humano, así como un mechón de cabello, por lo de qué manera inmediata se comunicó con las autoridades.

Después de un buen rato, elementos de la Secretaría de Seguridad (SS), arribaron hasta el lugar de los hechos, lugar donde se dieron cuenta de que el taquero, quien se identificó como Ulises “N” quiso escapar de los uniformados, pero este fue interceptado unos cuantos metros más adelante.

Las autoridades comentaron que al ser detenido, el hombre señaló de una manera muy característica y burlesca “Si no es de humano, es de perro; el chiste es salir adelante jefe”.

¿Realidad o fake? Reportan Barbacoa ¡DE HUMANO! en Morelos

TE PUEDE INTERESAR: Desaparece policía municipal de Ahualulco, Jalisco

El sujeto fue llevado hasta una agencia del Ministerio Público, donde se le abrió una carpeta de investigación para que posteriormente se le determinara la situación jurídica; en cuanto al lugar, fue clausurado y asegurado, ya que servirá como evidencia para las respectivas indagaciones.

Cabe mencionar que en todo el país, aún existen lugares de comida que se encuentran mal establecidos, ya que no en muchas ocasiones no cuentan con los permisos correspondientes, además que no cumplen las normas de sanidad que la ley pide.

TE RECOMENDAMOS: Nota Roja

Dale clic en la estrella de google news y síguenos