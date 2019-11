¡REAPARECE Ovidio Guzmán! Hijo de El Chapo pide que no “jueguen” con su intimidad

Ovidio Guzmán el hijo de El Chapo, de nueva cuenta ha dado de qué hablar, pues de manera inesperada reapareció en redes sociales, pidiendo la ayuda de sus seguidores para evitar que desprestigien su imagen y “jueguen” con su intimidad y la de las demás personas.

¡REAPARECE Ovidio Guzmán! Hijo de El Chapo pide que no “jueguen” con su intimidad

Fue a través de su presunta cuenta de Instagram, que Ovidio Guzman, solicitó el apoyo de sus seguidores; cabe indicar que fue precisamente en esta cuenta donde compartió una carta de agradecimiento luego que lo liberaran tras su detención ocurrida el pasado 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa.

En el mensaje donde Ovidio Guzmán hizo su reaparición, solicitó el apoyo de sus 25 mil seguidores de Instagram, para que lo ayuden a denunciar algunas cuentas falsas, que intentan usurpar su identidad, aprovechándose de otras personas y creando una imagen falsa de su persona.

¡REAPARECE Ovidio Guzmán! Hijo de El Chapo pide que no “jueguen” con su intimidad

En su presunta cuenta, @realovidioguzman, Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, indicó que se han publicado imágenes y fotografías sensacionalistas, las cuales o son de él y que incluso desconoce de donde provienen, además aseguró que l no solicita fotos íntimas o de cualquier otra índole a mujeres, tal como lo realizan en otras cuentas falsas donde se hacen pasar por él. En la publicación de Ovidio Guzmán se podía leer:

¡REAPARECE Ovidio Guzmán! Hijo de El Chapo pide que no “jueguen” con su intimidad

Te puede interesar: Ovidio Guzmán, ‘El Chapo’ y ‘El Mayo’ Zambada, comparten la misma moda

"Buenas tardes agradecería su ayuda denunciando estas cuentas que usurpan mi identidad que se dedican a crear una falsa imagen de mi persona publicando fotos sensacionalistas que no son de mi propiedad y desconozco de donde provienen, también advertir a mujeres que mi persona no solicita fotos íntimas ni de ninguna clase y pedir precaución para no caer en estos engaños que después llevan a ser perjudiciales ya que se juega con la intimidad de las personas. Cuentas a denunciar @ovidio._guzman, oovidio_guzman, @ovidio__guzman” escribió el hijo de El Chapo.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos