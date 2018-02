Quiso matar a su hija para no hacer su fiesta de XV años

En Chihuahua ha sucedido algo que ha dejado conmocionado a todos, pues un padre quiso matar a su propia hija para no organizar su fiesta de XV años. Esto sucedió cuando la joven se dirigía a su escuela.

Dentro de las costumbres y tradiciones mexicanas, está la famosa fiesta de XV años, que la mayoría de las niñas festeja, como un rito que están a un paso de ser todas unas señoritas y este era el sueño de Yahaira.

El padre de Yahaira, Humberto Corral la atacó por la espalda, lesionándole el cuello y la espalda.

Tras el ataque fue trasladada a un hospital de la localidad donde aún permanece ingresada desde el miércoles.

De acuerdo los médicos, varias arterias importantes de la adolescente de solo 14 años de edad, resultaron dañadas y necesitó de al menos 4 unidades de sangre para que pudiera ser estabilizada.

Sin embargo se dice que esta no es la primera vez que la niña de 14 años de edad sufre un ataque de su propio padre.

Pues se sabe que Humberto Corral ya contaba con una restricción por parte de la fiscalía ante constantes amenazas proferidas.

Trasciende que el ataque podría obedecer a que el próximo 12 de marzo la adolescente cumpliría quince años y añoraba con tener una fiesta de quinceañera.

“Antes de que le hagan una fiesta de quinceañera me la robo o la mato”, dijo el padre en más de una ocasión.

El presidente municipal de Parral, Alfredo Lozoya, ofreció a la familia de la adolescente pagar por una fiesta de quinceaños, pero la madre aseguró que no habrá fiesta mientras Humberto Corral permanezca prófugo.

La señora Nora agradeció el ofrecimiento del alcalde así como de la ciudadanía, pero subrayó que su preocupación era su seguridad y la de su hija, toda vez que no saben si podrían ser víctimas de otro ataque.

“Estamos muy agradecidos con el presidente y su esposa por la (fiesta de) quinceañera y el apoyo, pero mientras no encuentren al papá de mi hija no tendremos fiesta, estamos con el alma en un hilo porque no lo agarran”, señaló.