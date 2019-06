¿Quién fue y qué pasó con Norberto Ronquillo?

La mañana del lunes despertamos con una noticia 'amarga'. A través de este medio dábamos a conocer del hallazgo sin vida del joven estudiante de la Universidad del Pedregal, Norberto Ronquillo Hernández, quien fue reportado como desaparecido por sus familiares desde la noche del pasado martes. El hecho como tal fue condenado al tiempo de que también se exigió justicia.

Pero, ¿quién fue Norberto Ronquillo?

Oriundo de Meoqui, una comunidad ubicada a las afueras de Delicias, Chihuahua, lugar a donde los restos serán trasladados para ser incinerados, informó su madre, Norelia Hernández, quien describió a su hijo como “un joven sano, muy amiguero y le gustaba mucho bailar. Ese era mi hijo”.

Tenía apenas 22 años de edad. Una de sus metas era titularse como licenciado en Mercadotecnia, y para cumplir su objetivo viajó a la Ciudad de México para estudiar en la Universidad del Pedregal; sin embargo, esta meta ya no la pudo cumplir.

El jueves 6 de junio, en las instalaciones de la universidad se realizó la ceremonia de graduación de su generación. Todos los alumnos estaban, excepto Norberto Ronquillo, pues dos días antes fue secuestrado 11 minutos después salir de sus clases.

Norberto participó como voluntario en las tareas de rescate tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, gesto que fue reconocido por el centro de acopio civil, Acopio Bomberos 6, a través de Facebook, quienes publicaron el siguiente mensaje:

“Él es Norberto, un chavo que estuvo al pie del cañón apoyando en el sismo del 19 de septiembre. Él es parte de nuestra familia y merece regresar a casa”.

Norelia Hernández, madre de Norberto, recordó cómo su hijo la tranquilizaba cuando ella se preocupaba por la inseguridad en la capital del país.

Yo muchas veces le decía –porque él no contaba con auto y mi hermana le prestaba su camioneta o mi sobrino– no camines, y él me aseguraba, ‘no hay problema mamá, es seguro’, él siempre se sentía seguro”.

Pero la noche del martes un grupo de secuestradores lo privaron de la libertad y luego de la vida. Su cuerpo fue localizado en un terreno de difícil acceso de la Alcaldía de Xochimilco.

La señora Hernández recogió el cuerpo de su hijo de las instalaciones del Instituto de Ciencias Forenses, una vez realizada la necropsia para averiguar las causas de la muerte y cuánto tiempo tenía de su fallecimiento.

