Emma Coronel Aispuro, se volvió toda una celebridad durante las audiencias de su esposo, Joaquín “El Chapo” Guzmán, y fue a partir de ese momento en el que la ex reina de belleza no dejado de robarse los reflectores, las cámaras de los medios de comunicación y recientemente hasta el acoso de los fotógrafos, razón por la que se dice que en los últimos meses, la mujer de “El Chapo” no sale sin un grupo de guarda espaldas.

¿Quien es en realidad Emma Coronel?

¿Pero quién es en realidad Emma Coronel?

De acuerdo con la información que se compartió en la página web de Noticieros Televisa, explica un poco acerca de la línea del tiempo de la ex reina de belleza y quien actualmente es la esposa de uno de los narcotraficantes más famosos del mundo.

Emma Coronel, nació el 2 de julio de 1989 y originaria de California, sin embargo, creció en una pequeña localidad cerca de Angostura, cerca de lo que actualmente se conoce como el “Triángulo Dorado” del narcotráfico; y como ya se sabe pues no solo se ha visto plasmado en series de televisión sino también en constantes entrevistas, Emma comenzó una relación con el ex líder del Cártel de Sinaloa desde muy corta edad.

La ex reina de belleza y el capo de la droga, se conocieron en una fiesta de un rancho cercano a Sinaloa cuando ella aún era menor de edad, sin embargo, “El Chapo”, como todo un caballero, esperó que su doncella cumpliera 18 para comprometerse y empezar una historia de amor que sería más que fascinante.

La diferencia de edad entre el narcotraficante y Emma Coronel, es de más de 32 años, sin embargo, han sabido estar juntos sin importar los obstáculos que se interpongan entre ellos, ya que la mujer ha tenido que soportar humillaciones, meses sin ver a su esposo, así como detenciones y hasta persecuciones.

