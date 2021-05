¿Quién es el narcotraficante Chapo Trini?

El Chapo Trini era líder del cártel de los Beltran Leyva. Se trata de Trinidad Olivas Valenzuela. Él era originario de Sinaloa, pero operaba una red de narcotráfico en Obregón Sonora.

El narcotraficante era buscado por los servicios de inteligencia militar desde el año 2010. Se dice que su centro de operaciones se encontraban en La Libertad, una de las colonias más peligrosas de Ciudad Obregón. El narcotraficante era tan poderoso que expandió sus negocios hasta Chihuahua.

Este criminal era mano derecha del narcotraficante Sajid Emilio Quintero Navidad, mejor conocido como “El Cadete” presunto jefe de la plaza de Obregón, Sonora.

Es importante mencionar que aunque su apodo es bastante similar al de El Chapo Guzman, el Chapo Trini era enemigo del Cártel de Sinaloa y de Los Salazar.

Es importante destacar que actualmente el cártel de Los Salazar (hijos de El Chapo Guzmán) mantienen actualmente el control en Ciudad Obregón y en general todo el sur de Sonora, Navojoa, Cajeme y parte de Hermosillo y Guaymas.

El Chapo Trini de los Beltran Leyva

Era un poderoso criminal que operaba en Sonora

El Chapo Trini formaba parte del Cártel de los Beltran Leyva. Se dice que este narcotraficante reclutaba a jóvenes de Sonora de entre 17 y 15 años de edad a los cuales entrenaba hasta convertirlos en sicarios para así enfrentarse al Cartel de Sinaloa, el principal rival de esta organización criminal.

Se informó que el criminal logró incrementar rápidamente su poder y controlar la venta y distribución de droga al sur de Sonora. Incluso los cárteles rivales colocaron mantas en diversos puntos del Estado donde lo señalaban como uno de los principales secuestradores y asesinos de la Entidad, además lo acusaban de huachicoleo.

La vida de este criminal fue breve, pues al pertenecer a un cártel tan poderoso pronto otros grupos criminales fueron tras él. El narcotraficante fue asesinado cuando tenía 42 años de edad.

La muerte de El Chapo Trini

Fue asesinado mientras cenaba con su esposa

El narcotraficante fue asesinado la noche del 12 de julio de 2017, en un puesto de comida localizado en la colonia México, en Zapopan, Jalisco.

Aquel día el narcotraficante cenaba en compañía de su esposa y otros criminales, cuando sujetos arribaron al lugar y comenzaron a disparar contra ellos. Tras llevar a cabo el ataque los agresores abordaron de nuevo su camioneta y escaparon del lugar, donde quedaron heridos un hombre de 42 años, la esposa del narcotraficante y una niña de apenas 7 años de edad.

El narcotraficante de los Beltran Leyva fue trasladado al hospital, pero los médicos solo pudieron confirmar su muerte. La mujer y la niña presentaron heridas de bala en el muslo y el abdomen respectivamente, pero tras ser atendidas se logró salvar la vida de ambas.

Corrido de El Chapo Trini

Más tarde criminal recibió su propio corrido, el corrido “El party del Chapo Trini” interpretado por Miguel El Renegado” cuenta que el criminal nació en Badiraguato, Sinaloa. En el video musical se pueden apreciar hombres fuertemente armados con armas de alto calibre, por si fuera poco muestran como el criminal consumía y se dedicaba a la venta de drogas.

Ese no fue el único corrido que protagonizó el narcotraficante, pues Alfredito Olivas también interpretó otra canción llamada “El Señor de la T” cómo también solían llamarle. A continuación te dejamos la letra del corrido.

Una K, una D y una T letras que me respaldan.

Betin El Canelo El Pollito me cuidan la espalda.

Durango Cheyennes Cherokees Tritones Armadas.

Granadas, lavada, charolas avalan mi plaza.

Firmeza, coraje, atención a mi me hacen valer.

Por eso me gané el Apodo Chapo De La T.

El Meyo, El Cruzillo, El Torito Y El de la mochila.

A como nos la hemos rifado, es verdad no es mentira.

Estilo, porte y elegancia siempre me distinguen.

Ando en Christian Audigier y Prada marcas que me visten.

Me voy, me marcho, me despido y les dejo mi Nombre.

Señor De La T a' mi Gente El Trini Pa' traidores.

Es así cómo este criminal conocido como El Chapo Trini logró formar un imperio de la droga en Sonora, aunque poco le duró su poder luego de ser asesinado a sangre fría pos sus enemigos.

