¿Quién es el R-18 del Cártel de Sinaloa? Jorge Raúl Rosales Cristerna, fue el hombre a quien “El Mayo” Zambada encomendó la ejecución de Nemesio Oseguera Cervantes. Está misión se la encargó dado al poder que rápidamente iba adquiriendo la organización delictiva de “El Mencho”.

En el 2015, reportes de autoridades ubicaba en 8 estados las operaciones del CJNG, 4 años después son 22 entidades en las opera, de acuerdo con reportes de la DEA y autoridades federales.

Jorge Raúl Rosales Cristerna, quien hasta su detención fue el líder del Cártel de Sinaloa en Colima, es señalado de participar en la disputa de la plaza de la región en contra del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que detonó la crisis de violencia en el estado de Colima.

¿Qué pasó con el R-18 del Cártel de Sinaloa?

El R-18 estuvo a punto de matar al líder del CJNG

“El R-18” fue detenido en mayo de 2018 por delitos relacionados con narcotráfico. Permanece detenido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

Tras la captura del R-18, Rafael Félix, apodado “El Changuito Antrax”, escapó del penal de Culiacán, junto con otros integrantes del Cártel de Sinaloa y asumió el control de esa organización delictiva en la región, y tiene bajo contro parte del territorio del Cártel de Sinaloa.

¿Cuál es el significado del “El Mencho”?

El Mencho es uno de los hombres más buscados

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” por su nombre que significa ‘hombre que sabe hacer de todo’, es líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha sido catalogado como el narcotraficante más sangriento de México.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, la Administración de Control de Drogas (DEA), que califica a este cartel como la tercera organización más peligrosa a nivel mundial después de la mafia rusa y las tríadas chinas.

El Mencho nació en Naranjo de Chila, un pueblo al sureste de Michoacán, en 1966, en el cual no viviría mucho tiempo, ya que su familia se mudó luego a California, en Estados Unidos. En 1980 fue detenido por venta de drogas, en un hecho que marcó su debut en el mundo del tráfico de estupefacientes.

¿Cuánto vale El Mencho?

El Mencho es el objetivo número 1 de la DEA

La DEA ofrece US $10 millones por cualquier tipo de información que garantice el arresto del narcotraficante El Mencho, pero no ha obtenido ninguna pista. Desde agosto de 2018, el gobierno mexicano ofrece 30 millones de pesos (US $1,4 millones) por información para arrestarlo.

Antes de que se disolviera el Cartel Milenio en 2010, El Mencho fue ascendido de rango en la organización para transformarla en lo que hoy se conoce como el CJNG.

Ahora conoces quién es el R-18 del Cártel de Sinaloa y cuál fue su participación para atentar contra la vida de ‘El Mencho’ jefe del CJNG.

