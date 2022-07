¿Quién es Ruslan Mirvis?,el infiltrado que intentó sacar información a García Luna

Refutan las presuntas prueban en contra de Genaro García Luna

De acuerdo con César Castro, abogado de Genaro García Luna, quien fuera Secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012, y que actualmente enfrenta cargos en Estados Unidos por recibir sobornos millonarios por parte del Cártel de Sinaloa, dijo que el compañero de celda del ex funcionario no pertenece a la mafia rusa y que el material que intentó conseguir, no inculpan al mexicano.

Trascendió, que el hombre que apareció en una de las audiencias de García Luna, bajo el seudónimo de “Ruslan Mirvis”, se trata de un infiltrado del gobierno estadounidense que buscaba sacar información del acusado para entregarla a las autoridades e incriminarlo, por lo que se ganó la confianza del ex funcionario y grabó 500 horas de conversaciones, en donde se menciona al Mayo Zambada y Luis Cárdenas Palomino.

Hecho, que desmintió César Castro, ya que aseguró que los datos no comprometen a su cliente en el proceso legal,

“Los fiscales no dicen en ningún momento que García Luna habló con el agente encubierto por teléfono”, aseguró De Castro. “Las grabaciones de las conversaciones entre ambos presos ocurrieron a lo largo de un periodo de 20 días”, apuntó el abogado.

Información de Infiltrado no inculpa a García Luna

De acuerdo a los detalles ofrecidos por el abogado, se resalta que el infiltrado es un reo “desesperado”, que ingresó a la cárcel en 2017 y enfrenta una condena por 15, por el delito de producción de pornografía infantil, que busca reducir su condena al colaborar con los fiscales del caso de esta forma, según consultó La Verdad Noticias.

En ese sentido, se precisó que este sujeto se hacía pasar por un joven que buscaba enamorar a menores de edad, para que estas les enviara fotografías desnudas, para luego amenazar con publicar el material.

Ante la situación explicó: “Tras 20 días de grabaciones, todo lo que logró el gobierno es que García Luna mencionase a un testigo del gobierno (Zambada) y su co-acusado (Palomino)”.

Amenazas de García Luna

Se presentaron presuntas amenzas

Asimismo salió a relucir, presuntas acusaciones en contra de la periodista Anabel Hernández, hecho que también refutó su abogado, al mencionar que se tratan de habladurías y que García Luna nunca perpetró alguna amenaza.

