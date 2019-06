‘¿Quien es Perla?’ la buscan por amor y la privan de la vida en burdel de Sinaloa

Un mujer fue privada de la vida dentro de una casa de citas, en Mazatlán, Sinaloa, la víctima fue asesinada a balazos.

Momentos de terror y angustia vivieron las personas que se encontraban en la famosa casa de Citas, localizada entre las las avenidas Juan Carrasco y Gutiérrez Nájera, en la colonia Reforma, de Sinaloa.

De acuerdo con información extraoficial, dos hombres llegaron al burdel y la pidieron al encargado del lugar ver a todas las jóvenes.

Las mujeres salieron a presentarse, fue en ese momento que uno de los sujetos pregunto por Perla, una mujer levantó la mano indicando que era ella, y enseguida los hombres sacaron sus arma de fuego y las detonaron directamente contra la mujer, en repetidas ocasiones en el burdel de Sinaloa.

Tras los impactos de bala la mujer cayó al piso, gravemente herida, por lo que de inmediato se solicitó ayuda a elementos de emergencia; paramédicos llegaron al lugar, atendieron a la lesionada y lograron estabilizarla, para posteriormente llevarla a un hospital de Sinaloa, donde su estado de salud se reportó como grave por tres impactos de bala.

Luego de cometer el crimen los hombres huyeron a bordo de vehículo; cabe mencionar que personal del lugar no quiso proporcionar información respecto a las características de los sujetos o sus vehículos, esto debido a que tenían miedo a que los criminales tomen represalias en su contra.

Lamentablemente a pesar de realizar una búsqueda por la zona, los elementos policiacos de Sinaloa no pudieron detener a los sujetos, pues debido a que las señas dadas por los trabajadores no era suficiente, no se contaba con las características necesarias para identificarlos.