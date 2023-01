¿Quién es “El Neto”, el narco fugado del Cereso No. 3 de Ciudad Juárez?

Como se informó en La Verdad Noticias, el Centro Estatal de Reinserción Social(Cereso) No. 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, sufrió el 1 de enero un motín en el cual dos figuras de alto rango de Los Mexicles fueron liberados de manera forzada. Entre ellos, Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias “El Neto”.

Este criminal cumplía una sentencia de más de 200 años por los delitos de secuestro y homicidio. Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz fue capturado en 2009 e ingresó al penal de Ciudad Juárez, del que sus compañeros lo rescataron este 1 de enero.

En cuanto al reporte sobre el motín, se dijo que éste inició a las siete de la mañana cuando un comando armado llegó al lugar a bordo de vehículos blindados y dispararon contra los oficiales de seguridad.

Fuga en el Cereso #3 de Ciudad Juárez

La fuga se dio durante la hora de la visita.

El comando armado aprovechó el horario de visita en el penal para desatar el pánico entre las familias que visitaban a sus seres recluidos, fue así como 24 reos lograron confundirse entre la gente y fugarse, entre ellos “El Neto” de “Los Mexicles”.

Como se ha mencionado, tras el motín, 14 personas resultaron perdieron la vida, entre ellas 10 custodios y al menos unos 10 reos quedaron heridos por arma de fuego donde seis de ellos fueron atendidos en el Cereso y los otros cuatro fueron enviados a un hospital.

El exgobernador Javier Corral consideró a Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz como “el narco más duro y desalmado” de Los Mexicles.

¿Quién es “El Neto”?

Ernesto Piñón de la Cruz alias “El Neto”.

Ernesto Piñón de la Cruz, alias “El Neto” comenzó su faceta criminal desde temprana edad, algunos medios lo han identificado como el líder de una banda en Ciudad Juárez dedicada al secuestro desde 2007, cuando tenía apenas 18 años.

Fue líder del grupo de Fuerzas Especiales Los Mexicles, brazo armado del Cártel de Sinaloa, en reemplazo de su antecesor, Jesús Eduardo Soto Rodríguez, El Lalo, quien estaba preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 15, ubicado en Villa Comaltitlán, Chiapas, en febrero de 2020.

El motín del 1 de enero no fue el primero, en 2010 ya se había registrado un intento por liberarlo del Cereso No. 3 de Cd. Juárez, pero como resultó herido durante el motín, su fuga no pudo concretarse.

El criminal está vinculado con al menos 30 plagios y fue condenado por el delito de homicidio. Ahora está en las calles desde el 1 de enero.

Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz habría ordenado la ejecución de actos violentos en la ciudad para impedir su traslado a un penal federal. Por lo que aquel 11 de agosto terminó con la vida de 11 personas y dejó al menos a 20 heridos, ya que además de los ataques en las calles de la ciudad se suscitó un enfrentamiento al interior del centro penitenciario.

Integrantes de Los Mexicles agredieron a miembros de la célula de Los Chapos, lo que desató una riña fatal. Todo, aparentemente, por instrucción de “El Neto”.

