¿Quién es El Mencho en la serie de 'El Chapo’? el narco ocupó el lugar de Guzmán

Luego que Netflix lanzará una serie sobre la vida del narcotraficante Joaquin Guzán Loera, los espectadores se han cuestionado quienes son los personajes en la vida real, y una pregunta que ha surgido con gran fuerza es ¿Quién es El Mencho en la serie de 'El Chapo’?.

El Mencho es prácticamente el hombre que ha reemplazado a El Chapo luego que este fuera capturado, es líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cártel de la droga más poderoso y sanguinario del momento, dejando atrás al Cártel de Sinaloa, al que pertenecía Guzmán Loera.

Por eso en La Verdad Noticias hemos decidido revelarte más sobre este narcotraficante, su organización criminal y quién es El Mencho en la serie de 'El Chapo’.

¿Quién es El Mencho en la serie de 'El Chapo’?

Muchos se han cuestionado ¿Quién es El Mencho en la serie de 'El Chapo’?

La bioserie de Guzmán Loera ha ganado gran popularidad y ha llevado a la pantalla a muchos personajes que participaron en la vida real de El Chapo, por lo que muchos se han preguntado ¿Quién es El Mencho en la serie de 'El Chapo’?, lo cierto es que hasta el momento El Mencho no ha aparecido en la serie.

Pese a que fue uno de los principales enemigos de Guzmán Loera, El Mencho aún no ha recibido ninguna aparición especial en el programa. Es posible que si se lanzan nuevas temporadas de la serie, El Mencho por fin aparezca, pero no se ha revelado información al respecto y aún no se sabe qué actor dará vida a este personaje o quién es El Mencho en la serie de 'El Chapo’.

¿Quién es El Mencho en la vida real?

La DEA ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por el narcotraficante

Si bien aún no se puede responder ¿Quién es El Mencho en la serie de 'El Chapo’?, si te podemos contar quien es El Mencho en la vida real: un sanguinario narcotraficante líder del CJNG.

De acuerdo con algunos informes El Mencho nació como Rubén Oseguera Cervantes el 17 de julio de 1966, en la pequeña ciudad agrícola de Aguililla, Michoacán. Sin embargo, a pesar de ser bautizado como Ruben lo llamaron Nemesio para honrar a su padrino. Actualmente El Mencho, es buscado por la DEA y otras organizaciones bajo el nombre de Nemesio Osegura Cervantes, aunque es mejor conocido por su alias “El Mencho”, cuyo apodo parece ser solo la abreviatura de su nombre sin que hasta el momento se conozca otro significado para este.

Es un poderoso capo de la droga con 5,000 miembros repartidos por todos los continentes excepto la Antártida. Su brutal cartel, el Cártel Jalisco Nueva Generación, conocido como CJNG, es acusado de secuestros, torturas, asesinatos, canibalismo y la propagación del fentanilo, que ha superado a la heroína como la droga ilícita más mortífera de Estados Unidos, por lo que resulta natural que las personas se cuestionen ¿Quién es El Mencho en la serie de 'El Chapo’?.

A diferencia de algunos líderes de carteles que heredaron posiciones de liderazgo de dinastías familiares, los padres de El Mencho eran trabajadores agrícolas que se ganaron la vida en Aguililla, una ciudad de menos de 20.000 habitantes en Michoacán, conocida como la capital mundial del aguacate y él abandonó la escuela después del sexto grado para recoger aguacates, para más tarde convertirse en uno de los traficantes más sanguinarios de México.

Utiliza la violencia extrema (baños de ácido, decapitaciones e incluso canibalismo) para inspirar miedo y obediencia. Los miembros de su cartel publican muchas de estas horribles muertes en las redes sociales. Esto incluye videos de tortura y asesinato publicados en YouTube, amenazas transmitidas en Twitter y Facebook e incluso imágenes de cuerpos colgando de puentes en Pinterest.

Se dice incluso que el CJNG se especializa en corromper a la policía y los funcionarios, y en matar a los incorruptibles. Es por el gran poder que tiene este narcotraficante que muchos han preguntado quién es El Mencho en la serie de 'El Chapo’ y por que no ha aparecido en el programa.

El Chapo y El Mencho

El Mencho le arrebató su lugar a El Chapo

Además de preguntarse quién es El Mencho en la serie de 'El Chapo’, muchos se han cuestionado cuál es la relación entre estos dos narcotraficantes o en qué se diferencian, y aquí te tenemos las respuestas.

Los agentes de la DEA dicen que El Mencho es más organizado y violento que El Chapo. El Mencho es como un fantasma, pocas veces visto en público. Es por eso que las fotos de él en los carteles de “Se busca” son viejas y borrosas.

A pesar de que dirige una empresa de mil millones de dólares, no exhibe su riqueza como los capos históricos conocidos por comprar mansiones de mármol y recorrer las calles de Guadalajara y Ciudad de México en Lamborghinis y Bugattis.

El Mencho no querría ese estilo de vida de todos modos, según los agentes de la DEA en México que han pasado años estudiando a su ejército y persiguiéndolo. Creen que está más contento sobre un caballo en las montañas de Jalisco. Aseguran que se siente más atraído por el poder que por el dinero.

Se entrega a apostar en corridas de toros y peleas de gallos. Ha habido informes de que una vez perdió 100,000 dólares en una sola apuesta. Eso es ciertamente posible, dijeron los agentes, pero no están seguros de si eso es cierto o solo es parte de la tradición de El Mencho difundida por quienes lo glamorizan a él y a la vida del narco.

Luego que El Chapo fuera detenido y extraditado a Estados Unidos, El Mencho ha ocupado su lugar, se ha convertido en el narcotraficante más poderoso de México y uno de los criminales más buscados por la DEA en Estados Unidos, que ofrece 10 millones de dólares como recompensa por ayudar a encontrarlo.

Si bien luego de la captura de El Chapo el Cártel de Sinaloa siguió operando, perdió gran fuerza mientras que el CJNG incrementó su poder, por lo que el lugar que algún día le correspondió a El Chapo como el narcotraficante más poderoso de México ahora lo ocupa El Mencho, por ello resulta bastante normal que muchos se pregunten ¿quién es El Mencho en la serie de 'El Chapo’? ya que además fue uno de los enemigos más poderoso de Guzmán Loera.

