¿Quién es El Chapo Efron y por qué es una celebridad de Internet?

El Chapo Efron es un joven identificado como Rodolfo Gonzáles, quien se volvió tendencia en redes sociales luego que internautas aseguraran que el joven se parecía al actor Zac Efron, pero al mismo tiempo al narcotraficante El Chapo Guzmán.

Rodolfo es originario de Monclova, Coahuila, actualmente tiene 26 años de edad y se ha convertido en toda una celebridad en las redes sociales.

A través de una entrevista con medios de comunicación, Rodolfo aseguró que todo inició cuando se encontraba en un partido de Béisbol, indicó que alguien lo grabó durante el juego y posteriormente subió el video a internet, a partir de ahí su imagen comenzó a circular en redes sociales por el increíble parecido que tiene con el actor y el narcotraficante.

Los usuarios no paraban de comparar al joven con El Chapo Gumán y con Zac Efron, por lo que su imagen fue compartida incontables veces y "El Chapo-Efron" se vuelvió viral en redes sociales, convirtiendose en el protagonistas de memes, así como en una celebridad de las redes sociales.

Pero además de ser una estrella de internet Rodolfo Gonzáles estudia en el Instituto Tecnológico Superior de Monclova (ITSM). El joven aseguró que al principio cuando empezaron las comparaciones tuvo miedo que lo vincularan con el narcotraficante. Él aseguró que nunca se había comparado con estos dos personajes y que todo se dio por las redes sociales y los internautas.

“Yo no me he comparado, no he visto. Yo sólo sigo las críticas y los comentarios de la gente”, respondió cuando fue cuestionado sobre las similitudes con el narcotraficante y el actor.

Sin embargo, tal parece que las redes sociales lo cobijaron bastante bien. El joven dejó de temer y aceptó la “fama” pues empezó a compartir los memes que se subían de el y cuando las personas se le acercaban para tomarse fotos o pedir autógrafos él no se negaba.

Las redes sociales de El Chapo Efron

Así lució el Facebook de Rodolfo

Cuando todo inició las redes sociales de Rodolfo González se llenaron de memes, la cantidad de seguidores del joven de inmediato subieron, mientras él trataba de mantener un bajo perfil sin tener mucho éxito.

Así mismo los internautas crearon varias “fanpages” de El Chapo Efron en Twitter, Instragram y Facebook, pero al parecer no hay ninguna administrada por el joven.

El Chapo Efron memes

La gente pedía fotos con él

Un factor que sirvió para que Rodolfo Gonzáez se convirtiera en toda una estrella de las redes sociales sin duda fueron los memes que no pararon de compararlo con Zac Efron y el narcotraficante El Chapo Guzmán.

Se convirtió en toda una celebridad en redes sociales, la gente hacía filas por una foto con él y para que les firmara autógrafos. Otros usuarios cuestionaron su salud mental cuando empezaron a circular las fotos de Rodolfo.

Después de todo no se trató de una ilusión

Algunos internautas dejaron ver la dualidad del actor de High School Musical y el narcotraficante del Cártel de Sinaloa.

El Chapo y Efron "combinados"

Así mismo cuando empezó a correr el rumor de que Zac Efron se había operado el rostro, los memes volvieron a surgir.

Parece que Zac Efron ya no se parece tanto a él mismo

Fue así como en cuestión de horas Rodolfo, quien vivía una vida tranquila, pasó de ser un ciudadano “común” a ser conocido como una celebridad en redes sociales apodado “El Chapo Efron”.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.