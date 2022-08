¿Quién es Camilo Ochoa, el “ex narcotraficante” que entrevistó Adela Micha?

El nombre de Camilo Ochoa ha comenzado a ser tendencia luego de una polémica entrevista con Adela Micha, donde aseguró ser un “ex narcotraficante” y contar cómo fue su experiencia con el negocio de las drogas.

Camilo Ochoa es originario de Mazatlán Sinaloa y ha contado que cayó en el negocio del narcotráfico e incluso estuvo de encargado en la plaza de Mazatlán entre 2014 y 2015, además de estar preso por siete años.

El presunto ex narcotraficante reveló que pertenecía a una familia adinerada, motivo por el cual su vida ostentosa llamó la atención de “Los Zetas”, uno de los cárteles del narcotráfico en México.

“Vengo de una familia acomodada (…) vivíamos en Mazatlán y nos vamos a vivir a Nuevo Laredo, a mí me secuestran (Los Zetas) en Nuevo Laredo en el 2004, en ese entonces yo tenía como unos 20 años más o menos”, dijo.

De hecho en una de sus entrevistas, Camilo Ochoa ha señalado que luego de haber sido secuestrado tiempo después ingresó al negocio a través de personas conocidas, y estuvo así por un largo tiempo hasta su arresto en 2015.

Polémica de la entrevista de Adela Micha a Camilo Ochoa

La polémica entrevista con Adela Micha se debió a que el ex narcotraficante criticó a los profesores y la conductora lo “regañó”.

Fue en una de las más recientes entregas de La Saga, en donde Adela Micha entrevista a Camilo Ochoa, un ex narcotraficante que ahora se dedica a crear contenido en las redes sociales y que se ha popularizado con una gran cantidad de seguidores.

La visita de Ochoa en el programa de Adela Micha iba perfecta, hasta que de pronto inició el polémico debate, ya que Camilo desmeritó a los profesores, a lo que la conductora de inmediato salió en su defensa:

Adela Micha: “Acabas de decir una gran pendejada, ‘que si el maestro es tan chingón no estaría dando clases’, tú no sabes qué es la vocación, pues bueno los maestros tienen algo que se llama vocación de enseñar”.

Camilo: “Sí, pero la escuela te enseña a ser empleado”.

Adela Micha: “Mira, corrige… ‘si quieres ser exitoso dedícate al pinche narco, está poca madre…’”.

Camilo: “Yo he fracasado, pero para llegar al éxito debes fracasar, tienes que caerte para aprender”.

Tiempo después de la polémica entrevista, el ex narcotraficante Ochoa dijo: “me cuestionó muy duro y a matar, pero vieran cómo valoro eso porque nadie me había hablado así, nadie se había atrevido a encararme así, yo se lo respeto”.

Camilo Ochoa agregó: “Ella no puede aplaudir algo que está mal y realmente el narcotráfico, como lo he dicho, tiene cosas buenas, pero desgraciadamente se atacaba la tranquilidad, pero sí genera violencia, está mal. Muchas cosas. Ella es lo que decía. Me tiró duro, me encaró, pero se lo respeto y se lo agradezco”.

Te puede interesar: Camilo Ochoa revela cómo es su relación con los hijos de 'El Chapo' Guzmán

¿Camilo Ochoa en realidad fue narcotraficante?

El negocio de la droga durante el tiempo de García Luna, según el ex narco, Camilo Ochoa.

Hasta el momento, lo que La Verdad Noticias sabe es lo que el propio ex narcotraficante ha señalado en varias entrevistas.

El ex narcotraficante, también conocido en Tik Tok como “Camilo segunda oportunidad” reveló que era bastante fácil subir la droga al avión para que fuera transportada, esto desde Colombia a México.

“Imagínate, de Colombia a México, dobletear de un día para otro… antes era muy fácil, la subías en el avión en Colombia, de volada. Pa’ separar el día pagabas 20 mil dólares en México, ibas y pagabas 20 mil dólares cuando estaba García Luna”.

Camilo Ochoa aclaró que si el cargamento no llegaba el mismo día, el dinero se perdía, “era una multa, porque muchas veces te cambiaban la salida de Colombia porque caía el gobierno o algo y se perdía”.

"¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!"