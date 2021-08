¿Quién es Azucena Uresti, periodista amenazada por el CJNG?

Este lunes 9 de agosto trascendió que la periodista Azucena Uresti fue amenazada por Nemesio Rubén Oseguera, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, a través de un video difundido en redes sociales.

En el video, el grupo criminal mandó “respetos para los noticiarios que hacen valer la libertad de expresión”, pero al mismo tiempo les exigió que “no protejan en sus noticias”.

Ante las amenazas de uno de los grupos del crimen organizado más poderosos del mundo, La Verdad Noticias te comparte un poco sobre la carrera de Azucena Uresti.

¿Quién es Azucena Uresti?

Azucena Uresti.

Azucena Uresti Mireles es oriunda de Monterrey, Nuevo León. Después de graduarse con honores de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), participó como redactora y productora de noticias para Terra Networks México.

Comenzó su carrera en la televisión en 2006, cuando fue llamada a conducir los espacios informativos de Telediario Nocturno Fin de Semana, Express, Última Hora e Institucional, aprovechando su experiencia en conducción de Grupo Multimedios Radio.

Desde 2014, Uresti ejerce como periodista y conductora titular del noticiero de las 21:00 horas de Grupo Milenio, medio de cuya creación también participó en el año 2008. Hoy día es considerada una de las mujeres más importantes de la televisión en México.

Azucena Uresti, amenazada por el CJNG

El grupo criminal amenazó a los medios de comunicación por su cobertura en Michoacán.

En el video que circula en redes sociales desde este lunes, “El Mencho” hace mención directa a la periodista y dice no temer a que se le acuse de feminicidio.

“Azucena Uresti, donde sea que estés doy contigo y te haré que te comas tus palabras aunque me acusen de feminicidio, porque no me conocen a mí, Rubén Oseguera Cervantes, yo no soy cubrecuotas ni extorsiono”, se escucha en el video.

Tras el impactante mensaje del líder del CJNG, varios periodistas mexicanos han hecho un llamado para que el Gobierno de México de protección a Azucena Uresti ante las serias amenazas.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.