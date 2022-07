Queman y electrocutan a una niña en un albergue, padecía de epilepsia

A días de la muerte de Luz Raquel Padilla y Margarita Ceceña, mujeres que fueron quemadas vivas, sale un caso igual de aterrador, queman y electrocutan a una niña de 11 años en un albergue de Tonalá, Jalisco.

La menor de 11 años sufre de epilepsia y problemas de salud mental, pero fue sometida a descargas eléctricas, en un albergue de Tonalá, Jalisco, donde además la bañaron con alcohol y la quemaron viva.

La menor sufrió graves quemaduras en su múltiples partes de su cuerpo.

Queman y electrocutan a una niña de 11 años

El horror que el ser humano puede causar es brutal, queman y electrocutan a una niña de 11 años.

La niña fue torturada y quemada el día 22 de julio, en el albergue “Casa de Vida Camino a la Fortaleza” pero el personal no notificó a los familiares de los hechos sino hasta un día después, el sábado 23.

Ante la tortura que fue víctima su hija, la señora Mónica, quien denunció la agresión y en el expediente de la menor, de la cual no fue revelado el nombre, se informó que tienen quemaduras de segundo grado en el abdomen, tórax y brazo izquierdo, debido a que fue quemada con alcohol y posteriormente sometida a descargas eléctricas con una pistola de ‘teaser’.

Un día después cuando la madre supo del estado de salud de su hija, la sacó inmediatamente del lugar y la trasladó a un hospital, en donde la pequeña fue sometida a una cirugía plástica.

Desafortunadamente, como queman y electrocutan a una niña, la menor tendrá que ser intervenida quirúrgicamente por segunda ocasión, el 28 de julio para determinar si la pequeña necesitará un procedimiento para injertar piel, ya que las quemaduras afectaron el 13 por ciento de su cuerpo.

Niña quemada fue un accidente, dice el albergue

Queman y electrocutan a una niña en un albergue, pero “aseguran” fue un accidente.

Algunos medios locales, señalan de manera extraoficial, que el ataque donde queman y electrocutan a una niña, inició porque la menor sufrió un episodio de ataque epileptico, lo que desesperó a los encargados quienes entre cuatro o cinco personas la habrían sometido, para echarle alcohol y luego darle una descarga eléctrica.

La madre cuando fue informada, recibió de los encargados de “Casa de vida, camino a la fortaleza”, que lo ocurrido había sido accidente, pero la menor dijo frente a los agresores que fue una agresión intencional.

“Ellos quisieron manejarlo como un accidente y no fue así. La niña los acusó enfrente de ellos, me dice: ‘no mamá me echaron alcohol y me dieron un chicharrazo’, y señaló en su cuello, fue entonces que pensé en una opción de cómo sacarla, y dije que la llevaría a revisión”.

Luego que se presentó la denuncia porque en albergue queman y electrocutan a una niña de 11 años, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco dio aviso al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que intervenga en el caso y compruebe que el albergue cuenta con los permisos correspondientes para operar.

