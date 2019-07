"Quedé bien traumada cuando detuvieron a Joaquín", revela Emma Coronel

La prensa nacional ha compartido información sobre la entrevista exclusiva entre Jesús Esquivel y Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán. El autor cubrió el juicio contra Joaquín Guzmán y lo narró ordenadamente en su "Crónica de la caída del Chapo", publicado por Grijalbo.

El hombre narro la entrevista con Emma Coronel con gran detalle, en ésta hubo momento de tensión como cuando la ex reina de belleza platicó sobre aquel momento en que detuvieron a su esposo -El Chapo- junto a ella.

Aquí las palabras de Emma Coronel:

–¿Cuando lo detuvieron contigo?

–"Sí"

–¿Por qué te quedaste callada sabiendo que quienes detuvieron a tu esposo cometieron una violación (legal) en México? Lo viste aquí en la corte, a Víctor Vázquez…

Emma Coronel

– "Te voy a contar algo que nadie sabe sobre Víctor Vázquez, ¿eh? Volver a verlo me dejó helada, porque recordé su voz, que la última vez que escuché yo tenía los ojos tapados"

–¿El día de la detención?

– "El día de la detención nosotros llegamos, nos llevaron en una camioneta al cuartel de Mazatlán, separadas yo y la nana, y la cocinera y otro muchacho en la parte de atrás. Iban manejando dos militares. Nos dejaron ahí estacionados, ya tenía mucho rato que se habían ido. A Joaquín lo tenían no sé dónde, allá adentro, y se arrimó alguien al carro y era él (Víctor Vázquez), pero en tono burlesco, como burlándose, como que fue a ver por curiosidad, porque yo creo que no nos había visto. Yo estaba con los ojos vendados, pero la voz era de él. Ahora es bien “cómico” escuchar su voz… Me puse bien chinita, me acordé de eso, de cuando él vino a la camioneta y como que se estaba burlando…"

–¿Qué te dijo?

–Se estaba burlando, como “ahora sí detuvimos al Chapo”, que por fin, y riéndose ahí. Escuchaba que se estaba burlando, me dio mucho coraje y le dije: “Ah, pues ya era hora”, y me quiso pegar.

–¿Te quiso pegar?

–Me quiso pegar, pero los demás lo detuvieron y ya le dijeron: “No, no, ya vete, vete, quítate”, y se lo llevaron.

