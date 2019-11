¿Qué precio tiene un "cuerno de chivo" en México?

El costo de un rifle AK-47 o mejor conocido como "cuerno de chivo" no es ningún secreto ya que son muy populares y fáciles de conseguir en México. Estas armas se compran en los estados del Norte de la República y cada cuerno de chivo vale entre mil 200 y mil 600 dólares o sea: entre 22 mil 650 y 20 mil 730 pesos mexicanos.

Rifles AK-47

Se podría decir que el precio es más bajo que en países que se encuentran en guerra como Siria, Nigeria y Yemen, pero sin duda alguna es más caro que en Irak, Somalia y Líbano, quienes también tienen conflictos declarados.

Cabe resaltar que en la Frontera Sur de México, estas armas son más costosas; cada una de estas puede conseguirse por un precio de entre 2 mil y 4 mil dólares (entre 37 mil 691 y 75 mil 386 pesos).

Ojo aquí: En Estados Unidos un AK-47 cuesta apenas 500 dólares; 9 mil 440 pesos.

Cuerno de Chivo

En el país vecino es más facil comprar armas sin restricciones, los compradores no tienen que recurrir a la web oscura para realizar los pedidos.

Los datos proporcionados aparecen en el estudio ‘Transnational Crime and the Developing World’ de la organización sin fines de lucro Global Financial Integrity, que se dedica a la investigación del impacto de los flujos ilegales de capital.

Las compañías que venden pistolas o cualquier tipo de arma surten a uno y otro bando: criminales, policías, paramilitares, militares…

