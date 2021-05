¿Qué pasó entre Sean Penn y El Chapo? Una entrevista acompañada de traición

Del 2 al 3 de octubre de 2015 Kate del Castillo, Sean Penn y El Chapo Guzmán se reunieron para platicar sobre una película que retratará la vida del narcotraficante. Aquel día Kate del Castillo y Sean Penn volaron a México para vivir lo que podría haber sido la noche más desastrosa e incluso mortal de sus vidas.

El actor había sido invitado a una reunión con Joaquín Guzmán Loera, el narcotraficante más poderoso del mundo, junto a la estrella de la telenovela mexicana Kate del Castillo, quien había organizado la reunión, su viaje requirió dos aviones y un viaje rocoso de siete horas en una camioneta hasta un lugar remoto cerca de la ciudad de Cosalá en el estado mexicano de Sinaloa.

Guzmán, quien había escapado de una prisión mexicana apenas unos meses antes, no los había invitado para a hablar sobre el tráfico de drogas. Quería su ayuda para hacer una película sobre su vida.

Sin embargo, Guzmán no estaba familiarizado con Penn. Sus abogados tuvieron que explicar el currículum vitae de la estrella de Hollywood. No se dio cuenta de que sus conversaciones estaban siendo monitoreadas por la DEA, que había escuchado los teléfonos de Guzmán.

En la reunión entre Sean Penn y El Chapo, el actor no se comprometió a hacer una película con o sobre Guzmán. Hizo el viaje a México únicamente para entrevistar al narcotraficante para la revista Rolling Stone, aunque no había compartido ese detalle todavía con Guzmán.

Kate del Castillo, Sean Penn y El Chapo Guzmán

La historia de Kate del Castillo, Sean Penn y El Chapo Guzmán comenzó años atrás, en el 2012 con un tuit.

“Hoy creo más en El Chapo Guzmán que en los gobiernos que me ocultan verdades”, escribió del Castillo en Twitter. Ella incluyó una súplica personal al líder del cartel: “Sr. Chapo, ¿no sería genial que empezaras a traficar con los buenos? Trafiquemos con amor, ya sabes ".

Guzmán, fan de la actuación de Del Castillo en la telenovela mexicana “La Reina del Sur”, en la que interpretó a un personaje basado en la narcotraficante Sandra Ávila Beltrán, amiga de Guzmán, tomó nota. Después de su arresto en 2014, sus abogados la contactaron y le ofrecieron todos los derechos sobre la historia de su vida. Le dieron un teléfono especial para que pudiera comunicarse directamente con Guzmán por mensaje de texto.

Del Castillo tenía buenas razones para pensar que una película sobre El Chapo sería un proyecto valioso. Desde sus túneles transfronterizos hasta sus extravagantes fugas de la prisión, su historia estaba lista para ser contada en la pantalla grande.

Cierto o no, las historias de sus hazañas lo habían convertido en una leyenda entre la gente de escasos recursos de México, la gente común "cargada con una historia de abuso y negligencia por parte de las autoridades". Era como un Robin Hood del siglo XXI, uno que no necesariamente tomaba de los ricos para dar a los pobres, sino que "reforzaba una creencia preexistente de que los gobernantes de México eran los tontos que todo el mundo suponía".

En la superficie, fue un gran alimento para una película. Solo había un problema: la paranoia desenfrenada de Guzmán y su historial de brutalidad, especialmente contra personas de las que sospechaba traición.

Hacer negocios ilegales con Guzmán era una empresa arriesgada, pero incluso algo tan inocuo como colaborar en un proyecto cinematográfico estaba buscando problemas.

Mucho antes de que Penn y del Castillo subieran a un avión con destino a México, los infantes de marina mexicanos estaban en marcha para asaltar el escondite de Guzmán y detenerlo.

Poco después de la reunión de Kate del Castillo, Sean Penn y El Chapo Guzmán el narcotraficante fue arrestado. La actriz se molestó por lo ocurrido, se iniciaron investigaciones en su contra y acusó a Sean Penn de traición, asegurando que ayudó a la recaptura del capo.

“Sean Penn aparentemente ayudó en la ubicación y detención" de Guzmán, ahora en juicio en Nueva York, dijo. "No estaba al tanto de esa situación, y por eso siempre me he referido a ella como traición".

"Me usó como cebo. Se portó muy mal porque no me protegió y puso en riesgo mi vida", dijo del Castillo.

Incluso Kate del Castillo afirma que partes de la entrevista de Sean Penn en Rolling Stone con el exlíder del cartel de la droga mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán no eran ciertas.

Del Castillo, quien facilitó la entrevista entre el exlíder del cartel y el actor ganador del Oscar, dijo que no estaba al tanto de la intención de Penn de hacer la entrevista para Rolling Stone .

"De repente, Sean dice: 'Dígale que quiero entrevistarlo para la revista Rolling Stone'", recordó. “Y estaba (pensando) como, 'Espera, esto no está en el guión'''. Finalmente la entrevista entre Sean Penn y El Chapo se llevó a cabo.

Entrevista de Sean Penn y El Chapó Guzmán

Kate Del Castillo tradujo las preguntas y respuestas entre Sean Penn y El Chapo antes de salir del recinto donde se había reunido. Más tarde Sean Penn publicó la entrevista con el narcotraficante para la revista Rolling Stone.

Parte de la entrevista entre Sean Penn y El Chapo se filtró en Youtube más tarde, pero Kate del Castillo Productions, empresa de la actriz mexicana, es propietaria de los derechos del material en video en el que Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", concede una entrevista durante el tiempo que estuvo prófugo.

La revista Rolling Stone difundió un video, de poco más de dos minutos, donde el capo deja claro que se trata de un contenido exclusivo para la intérprete y para el actor Sean Penn, quien también participó en el encuentro.

"Quiero dejar en claro: el contenido de esta entrevista es exclusivo para la señorita Kate del Castillo y el señor Sean Penn", dice "El Chapo" antes de hablar sobre diversas cuestiones del narcotráfico.

Fue así como esta reunión entre Kate del Castillo, Sean Penn y El Chapo puso en riesgo la vida de los actores y ayudó al arresto del narcotraficante más poderoso del mundo.

