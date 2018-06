¿Que pasó con La Mataviejitas? Juana Barraza no se arrepiente de nada...

Juana Barraza, mejor conocida como La Mataviejitas va por los 13 años en la cárcel, ¿cómo olvidar este caso que estremeció a México? Un caso que llenó de indignación al pueblo mexicano ante un suceso tan frio y cruel.

La mujer, contó detalles de su vida en la cárcel, en entrevista con medios nacionales afirmó que no se arrepiente de los asesinatos que cometió sin embargo sabe que no haber cometido estos actos ella podría continuar al lado de su familia.

“Me arrepiento de muchas cosas, pero no de matar gente, eso si no. Sí me arrepiento, porque no estoy con mi familia, ellos me necesitan”.

Actualmente Juana Barraza, es maestra de caminata, vende tacos de guisado y el dinero que logra ahorrar en el penal se lo manda a su hija y nietos.

La mataviejitas tiene actualmente 60 años y es reconocida como la asesina serial más famosa del país. Antes de los asesinatos se dedicaba al comercio y la lucha libre. En 2006 fue capturada por las autoridades mexicanas y después de 13 años sus declaraciones siguen dejando escalofríos.

La mujer fue sentenciada a 759 años de prisión y una multa de cien mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos por la muerte de dieciséis mujeres de la 3ra edad.

En la entrevista también aclaró que ha aprendido a controlar sus emociones, cuando hay un pleito en las celdas ella prefiere acudir a la directora del penal antes que dejarse llevar.

“Aunque esté un poco enferma eso no me impide seguir adelante, por mis hijos y mis nietos, he aprendido que nunca agredir a la gente ni insultarla, lo que yo hago cuando veo que no se puede, traigo mi escrito, vengo con la señorita directora y le digo sabe qué, pasa esto en mi estancia y así, yo no quiero pegar eh”.