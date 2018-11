¿Qué le espera al “Chapo” Guzmán?; muerte, trato o cadena perpetua

Hoy inicia formalmente el juicio contra el capo mexicano con las primeras declaraciones en la corte; doce personas que integran el jurado serán quienes decidirán sobre el futuro del creador de uno de los cárteles de la droga más poderosos de la historia.

La selección del jurado para el proceso que se sigue en Estados Unidos al narcotraficante mexicano, Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera pudo ser una pista del espectáculo que será su juicio, que arranca formalmente este 13 de noviembre con las primeras declaraciones en la Corte de Nueva York.

¿Qué le espera al “Chapo” Guzmán?; muerte, trato o cadena perpetua



En las entrevistas para seleccionar a los 12 hombres y mujeres que decidirán sobre el destino del capo, hubo de todo: imitadores de Michael Jackson, ataques de pánico, peticiones de abrazos, solicitudes de autógrafos y hasta carcajadas del fundador del Cártel de Sinaloa.

Su juicio es un espectáculo en el que se juega una sentencia de cadena perpertua. Mientras esto pasa, en su natal Sinaloa y en redes sociales se pide rezar por el capo de 61 años al que se acusa de 11 cargos relacionados con el tráfico de drogas y lavado de dinero.

¿Qué le espera al “Chapo” Guzmán?; muerte, trato o cadena perpetua

"La cantidad de evidencia y solo la amplitud del caso del gobierno temporalmente, la cantidad de años, el alcance de la misma, es un caso difícil" para la defensa, dijo recientemente al sitio de noticias OZY, Theresa Van Vliet, socia de Genovese Joblove & Battista y ex jefa de narcóticos en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

"Ese juicio realmente parece más un espectáculo que algo de fondo", dijo por su parte a la agencia francesa AFP, Javier Oliva, investigador en temas de Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿Qué le espera al “Chapo” Guzmán?; muerte, trato o cadena perpetua

Al espectáculo también se sumó la astróloga cubano mexicana Mhoni Vidente que en una reciente entrevista con Infobae que comentó que será uno de los procesos más largos, caros, controversiales y polémicos de la historia de EEUU.

Tal vez te interese: Mujer ebria provoca intenso tráfico en la carretera de Playa del Carmen

"Lo más importante de este juicio es ¿qué va a decir? No tanto cuántos años le van a dar ni dónde quedaron todos los 14 mil millones de dólares -dinero que el gobierno de Donald Trump quiere incautar al capo-. Y lo más seguro es que fallezca al final de todo el cuento, no va a aguantar la presión. O la otra es que ya terminando el juicio lo matan, porque no les va a convenir que siga vivo. Va a ser algo político", aseguró.

¿Qué le espera al “Chapo” Guzmán?; muerte, trato o cadena perpetua

Otros temen que el capo pueda llegar a un arreglo con el gobierno de Estados Unidos, como lo aseguró el año pasado uno de sus abogados en México, José Refugio Rodríguez.

De ser este el caso, el Chapo se sumaría a una lista de ex jefes del narco que han aceptado esta opción, entre los que están Vicente Zambada -hijo de Ismael "El Mayo Zambada, actual líder del Cártel de Sinaloa-, su tío Jesús "El Rey" Zambada y Édgar Valdez Villarreal "La Barbie", ex jefe de sicarios del cártel rival, de los Beltrán Leyva.

¿Qué le espera al “Chapo” Guzmán?; muerte, trato o cadena perpetua

"Él hace la comparativa con otros personajes que se han ido a Estados Unidos y que han logrado convenios", dijo el abogado a la agencia alemana DPA. "No habría que ir a pelear a tribunales, sino que habría que negociar".

Tal vez te interese: El Chapo y su infierno actual; los nervios se apoderan de él

La idea de negociar con las autoridades para obtener una pena que no sea cadena perpetua y salir del aislamiento extremo en el que se encuentra actualmente en el Centro Correccional Metropolitana de Nueva York, sin contacto físico y 23 horas en su celda, no pasa por su cabeza, aseguró en junio uno de sus abogados en Estados Unidos, Eduardo Balarezo quien comparte la defensa con Jeffrey Lichtman, famoso por haber logrado la excarcelación del jefe de la familia criminal Gambino de Nueva York, John Gotti Jr. En las cortes se le conoce como "El destroza testigos".

¿Qué le espera al “Chapo” Guzmán?; muerte, trato o cadena perpetua

A pesar de que la Fiscalía mantiene ocultos los nombres de los testigos, desde hace meses se manejan personajes como Dámaso López "El Lic", uno de los líderes del cártel; Vicente Zambada y los gemelos Margarito y Pedro Flores, quienes fueron pieza clave para el crecimiento de los negocios del capo en Chicago.

En cuanto al jurado, está integrado por siete mujeres y cinco hombres que serán escoltados hacia y desde la corte por oficiales de Estados Unidos.