¿Qué ha sido de Sandra Ávila Beltrán, la “Reina del Pacífico”, a sus 61 años?

Sus compañeros de la Universidad Autónoma de Guadalajara recuerdan a Sandra Ávila Beltrán, la “Reina del Pacífico”, como una joven de 18 años, callada y de pocos amigos, que estudiaba la carrera de Ciencias de la Comunicación.

Pero aún con su carácter introvertido, nunca faltó el glamour. Un ex compañero llegó a contar a la BBC que: “Bajaba superemperifollada (ostentosa) con muchas joyas. Usaba collares gruesos de oro que estaban de moda en esa época”.

“Solía llegar tarde a clases, casi siempre dos horas después de iniciada la jornada. Entraba en silencio y se sentaba en la primer banca disponible. No pasaba desapercibida. A esa universidad privada, solía llegar a bordo de autos lujosos”.

¿Quién es Sandra Ávila Beltrán, la “Reina del Pacífico”?

Sandra Ávila Beltrán, la “Reina del Pacífico”, estuvo relacionada y fue condenada por narcotráfico.

Sandra Ávila Beltrán nació en Mexicali, Baja California, en 1960. Sus padres son María Luisa Beltrán Félix y Alfonso Ávila Quintero, los cuales fueron vinculados con algunos líderes del narcotráfico, por lo que desde temprana edad estuvo cerca del tráfico de drogas.

Sandra Ávila Beltrán, la “Reina del Pacífico”, es una mujer exhuberante y coqueta, su popularidad es tal que tiene un “narcocorrido” compuesto en 2004 el grupo “Los Tucanes de Tijuana”.

Se decía que era sobrina de Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Jefe de Jefes” y uno de los líderes más poderosos del narcotráfico entre los 70 y 80. Pero ella le dijo al periodista Julio Scherer García que esto no era cierto, así como la fortuna que se le atribuyó tras su captura.

Detención de Sandra Ávila Beltrán, la “Reina del Pacífico”

A Sandra Ávila la detuvieron en 2007 junto a su pareja Juan Diego espinosa.

Sandra Ávila Beltrán, la “Reina del Pacífico”, fue detenida el 28 de febrero de 2007 con su pareja, Juan Diego Espinosa, alias “El Tigre”, cuando salían de un restaurante Vips en Ciudad de México.

En 2012, Avila fue absuelta de cargos de tráfico de droga en México, su defensa argumentó sin éxito que no debía ser extraditada. Pero en junio de ese mismo año, fue extraditada a EEUU para que enfrentara cargos pendientes. Allí, los fiscales alegaron que también tenía vínculos con incautaciones de cocaína en Chicago.

Señalaron que traficaba cocaína desde Colombia a los Estados Unidos y los fiscales en EEUU dijeron que ayudó a almacenar y trasladar los envíos de la droga de México a los Estados Unidos.

En abril de 2013, frente a una corte en Miami (EEUU), Sandra Ávila se declaró culpable del tráfico de cocaína.

Tras esto fue repatriada a México en agosto de 2013 y de nuevo encarcelada para enfrentar a la Justicia por cargos de lavado de dinero, pero este proceso fue suspendido por haber sido extraditada al país vecino.

El 5 de septiembre de 2014, fue condenada a cinco años de prisión y mil días de multa por ser penalmente responsable en la comisión del delito de operaciones de procedencia ilícita y fue recluida en el Centro Federal de Readaptación Social, en el estado de Nayarit.

El 7 de febrero de 2015 fue liberada definitivamente, momento en que se vio decaída, con el pelo lleno de canas y un semblante apagado.

Siete años después, Sandra Ávila Beltrán se ha dejado ver igual de exhuberante y coqueta como se le recuerda en sus mejores años, cuando forjó la leyenda de “La Reina del Pacífico”.

Sandra Ávila Beltrán, la “Reina del Pacífico” en TikTok

En su cuenta de TikTok tiene 46.9 mil seguidores.

Sandra Ávila Beltrán, la “Reina del Pacífico”, reapareció a sus 61 años en la red social TikTok, cuenta donde publica fotos, videos, comparte detalles de su vida personal y sobre sus rutinas de belleza.

Al 21 de julio tenía 46.9 mil seguidores. Entre las 14 publicaciones que aparecen en la red social, se pueden apreciar imágenes en las que Ávila Beltrán aparece en un yate.

En un video dijo: “Hola, buenas noches, muchas gracias a todas las personas que han tenido interés en mí, en mi página, esta es la oficial. Las otras no son mías. Sí soy yo. Para todas las personas que preguntan si soy la verdadera, la real, sí, soy yo. Me disculpan en estos momentos cómo estoy. Me acabo de bañar. Ando en pijama. Estoy haciendo mi maleta. Voy a salir de viaje”.

Como se recordará en La Verdad Noticias, Sandra Ávila Beltrán, la “Reina del Pacífico”, ha pasado ocho años en cárceles de EEUU y México, donde fue acusada de narcotráfico.

