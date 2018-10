¿Qué causó la pelea entre “JJ” y Cabañas?

El atentado contra Salvador Cabañas fue uno de los casos que más estremeció al público amante del fútbol mexicano, pues cuando Cabañas estaba en el tope de su carrera deportiva, un altercado le quitó la posibilidad de seguir jugando futbol y hasta a su pareja sentimental.

La vida lo arrinconó y aunque actualmente vive tranquilo en Paraguay con sus padres, tal vez para Salvador aún no es fácil de aceptar que a los 27 años vio truncados sus sueños.

Caso Cabañas

Cabañas afirmó en entrevista con Univision que el J.J. le reclamó por coquetearle a su novia, Juliana Sosa, pero desmintió el hecho al haber asistido al BAR BAR con su pareja sentimental. Sugirió también que todo había sido planeado para que no fuera a jugar al mundial.

"Yo creo fue planeado todo para q yo no vaya al mundial, en ese tiempo era el mejor jugador de la selección paraguaya, estaba en mi mejor momento, todos me tenían miedo", afirmó Cabañas.

José Jorge Balderas y Salvador Cabañas

Por otra parte testigos del lugar mencionaron que ambos comenzaron a hacerse de palabras en el baño tras los celos de José Jorge Balderas Garza.

Tragedia triple:

Mes y medio después, Salvador Cabañas fue dado de alta pero con pronósticos desalentadores, eventualmente podría quedar ciego y quizá no volvería a caminar. Esto no fue todo, su pareja sentimental lo dejó pues "no podía cuidarlo".

"Decía que era imposible que me cuidara, que no podía más conmigo, así que simplemente me salí de esa casa".

Cuando se separó de María Lorgia Alonso e intentó acceder a su cuenta bancaria no pudo hacerlo. "Mi ex pareja sacó del banco todo el dinero que había, ella tenía la firma y la autorización de sacar el dinero".

En total banca rota no tuvo de otra que regresar a vivir a la humilde casa de sus padres.

Checa el reportaje completo aquí: